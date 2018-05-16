Белка спрятала 20 килограммов шишек под капотом автомобиля. Водитель заметил их, только когда тот перестал заводиться

Житель штата Мичиган, США, не смог утром завести свой автомобиль, потому что белка спрятала под его капотом 50 фунтов (22 килограмма) сосновых шишек.

На курьезное происшествие обратили внимание пользователи форума Reddit.

Автор фото Гейб Эйвери, говорит что его друзья не проверили автомобиль после зимы, и без проблем ездили на нем, пока от жары шишки не начали расширяться и заблокировали двигатель. Как только они их убрали, автомобиль завелся.