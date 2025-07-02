Установила сразу три рекорда. 21-летняя британка стала первой женщиной в истории, которая самостоятельно проплыла на лодке из Европы в Америку

Девушка из Британии самостоятельно добралась с одного материка на другой (Фото: Guinness World Records)

Зара Лахлан из Великобритании, которой 21 год, сама добралась из Европы в Южную Америку, девушка гребла на 7-метровой лодке .

Об этом 1 июля сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Ее приключение длилось 97 дней, 10 часов и 20 минут, говорят специалисты.

Девушка побила сразу три мировых рекорда. 21-летняя Зара стала первой женщиной, которая пересекла Атлантику из Европы в Южную Америку (от материка до материка), самым молодым человеком в целом, который сделал это и самым молодым человеком, который самостоятельно пересек любой океан (женщина).

Во время путешествия она пережила невероятные моменты: ее кусала барракуда, она видела косаток и летающих рыб, попадала в страшные штормы и испытывала яркие галлюцинации. А ночью над океаном любовалась звездным небом, которое отражалось в гладкой поверхности волн.

«Мне очень понравился весь этот опыт. Я думала, что мне будет намного страшнее, чем было на самом деле», — сказала она специалистам Книги рекордов Гиннеса по прибытии домой в Англию.