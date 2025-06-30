«Какого черта я здесь делаю?» Британка переехала в желанную Австралию и быстро разочаровалась

Женщина, которая переехала из Великобритании в Австралию , рассказала, что не все так прекрасно, как ей казалось.

Об этом 29 июня сообщило The Mirror. Британка, по имени Эмили сейчас живет в Сиднее и поделилась предостережениями со своими согражданами. Эмми ежедневно задается вопросом, «какого черта она сюда переехала».

Девушка не объяснила, что ей именно не нравится в стране, но она каждый день хочет вернуться домой, несмотря на то, что живет уже здесь полтора месяца.

В комментариях многие поддержали британку и рассказали, что у них возникали тоже похожие ощущения, когда они приезжали в Австралию.

Пользователи говорят, что в Сиднее какая-то совсем другая атмосфера, к которой трудно привыкнуть. После многих лет проживания здесь, они все еще не могут привыкнуть.

«Я совершил кругосветное путешествие в одиночку в течение 6 месяцев, и Австралия была частью моего маршрута, действительно, я не мог дождаться, когда уеду отсюда, у нее была странная атмосфера», — написал один из пользователей.

Некоторые из тех, кто просмотрел видео, посоветовали Эмили продержаться и привыкнуть к этой стране.

«Я здесь уже 15 лет. Июнь, июль, август — это тяжело. Вы должны отключиться от веселья северного полушария (или вернуться, чтобы увидеть всех). Как только наступит сентябрь, вы почувствуете себя совсем по-другому! Просто держитесь», — добавила в комментариях коренная ирландка.