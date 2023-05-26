Ошиблась на 9 лет. Депутат из Северной Македонии перепутала Стефанчука с «и. о. президента Украины» Турчиновым
Снежана Калеска-Ванчева встретилась с Русланом Стефанчуком в Швеции (Фото:Скриншот Snezana Kaleska Vanceva/Facebook)
Член фракции Социал-демократического союза в парламенте Северной Македонии Снежана Калеска-Ванчева во время встречи в Швеции с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком приняла его за бывшего спикера Александра Турчинова.
На это обратила внимание Европейская правда, опубликовав скриншот его поста в Facebook по этому поводу.
Более того, Калеска-Ванчева была уверена, что Турчинов до сих пор временно исполняющий обязанности президента Украины.
Кто в таком случае, по мнению депутата, Владимир Зеленский, и вообще, слышала ли она о нем хоть что-то, остается загадкой.
«Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной Рады, который также временно занимает должность президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции», — говорится в ее посте.
В то же время, действительно ли Калеска-Ванчева ведет свои соцсети лично, либо же ошибку допустил кто-то из ее ассистентов, достоверное не известно.
Турчинов, будучи главой парламента, после бегства из страны Виктора Януковича временно исполнял обязанности президента, пока украинцы в мае 2014 года не выбрали себе нового главу государства — Петра Порошенко.