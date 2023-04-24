Воссоединение семьи. Бойцы ВСУ отдали матери-мыши ее детей, найденных в бауле одного из солдат — видео

24 апреля, 14:00
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Мама-мышь показала себя очень смелой (Фото:Коллаж NV)

Мама-мышь показала себя очень смелой (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные опубликовали милое видео с воссоединением мышиной семьи где-то на линии фронта.

Один из бойцов обнаружил в своем бауле гнездо грызунов с несколькими малышами.

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Через какое-то время нашлась и их мать, которая бесстрашно пошла на контакт с людьми, отказываясь бросать своих детенышей.

Видео дня

В итоге бойцы ВСУ собрали мышат в миску и вернули их всех по очереди в семью.

«Смелость — это когда забегаешь за детьми в палатку украинских военных», — прокомментировали они обнародованные кадры.

@v.butterfly #animals #mouse #ukraine #ukraine ♬ ACDC style hard rock(1021726) - Canal Records JP
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Животные Мыши Война России против Украины

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