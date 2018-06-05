"У кого-то прорвало живот". Киевляне шутят про нашествие бабочек

"Бабченко и бабочки? Совпадение? Не думаю"

4 июня на улицах Киева появилось аномальное количество бабочек. Пользователи соцсетей пришли одновременно в восторг и замешательство.

Ленту Facebook заполонили фотографии с оранжевыми красотками.

Не всем такое нашествие бабочек по душе.

Кому "вау,метелики",а кому Хічхок з Кінгом - навала волохатих крилатих маленьких потвор з хітином. — kasha saltsova (@kashasaltsova) 4 июня 2018 г.

бабочки не то, чем кажутся — твой талисман (@Ark_HIP) 5 июня 2018 г.

В Сети попытались разобраться в причинах нашествия насекомых.

Научно обоснованный ответ дал биолог Валерий Корнеев. Он говорит, что в прошлом году были очень благоприятные условия для черно-рыжего Солнцевика и все бабочки отложили яйца одновременно. А в этом году все они раскрылись после сильного дождя.

Некоторые нашли связь меджу бабочками и Бабченко.

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