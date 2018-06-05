05 июня 2018, вторник

"У кого-то прорвало живот". Киевляне шутят про нашествие бабочек

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коллаж НВ

"Бабченко и бабочки? Совпадение? Не думаю"

4 июня на улицах Киева появилось аномальное количество бабочек. Пользователи соцсетей пришли одновременно в восторг и замешательство.

Ленту Facebook заполонили фотографии с оранжевыми красотками.

Не всем такое нашествие бабочек по душе.

В Сети попытались разобраться в причинах нашествия насекомых.

Научно обоснованный ответ дал биолог Валерий Корнеев. Он говорит, что в прошлом году были очень благоприятные условия для черно-рыжего Солнцевика и все бабочки отложили яйца одновременно. А в этом году все они раскрылись после сильного дождя. 

 

Некоторые нашли связь меджу бабочками и Бабченко. 

В НВ работает самый прагматичный охранник.

 

 

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