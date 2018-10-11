Оперативную память всем робо-бюджетникам. В Сети шутят про встречу Гройсмана с роботом Софией

Когда политик идет на пресс-конференцию со всемирно известным роботом, он должен понимать, что их встреча может стать мемом.
11 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил презентацию технологических разработок созданных детьми-инженерами. На презентации присутствовала всемирно известный антропоморфный робот София, разработанная гонконгской компанией Hanson Robotics.
София стала популярной благодаря неоднозначным высказываниям во время дискуссий и эмоциональностью.
Во время встречи с роботом премьер спросил, что она знает про Украину.
В Сети представили, как премьер мог бы увеличить себе рейтинг, если бы часть украинского общества была роботами.
На фоне скандала с Харви Вайнштейном, такие действия могут повлечь последствия.
Некоторые формальности на встрече были лишними.
Сможет ли София правильно понять его речь?
Фоззи, кажется, нашел обложку для нового альбома ТНМК.
А в это время во вселенной роботов.
Наш робот знает ответы на все вопросы журналистов.
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