11 октября 2018, четверг

Оперативную память всем робо-бюджетникам. В Сети шутят про встречу Гройсмана с роботом Софией

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VGroysman ‏via Twitter

"Зачем ей бутылка с водой?"

Когда политик идет на пресс-конференцию со всемирно известным роботом, он должен понимать, что их встреча может стать мемом. 

11 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил презентацию технологических разработок созданных детьми-инженерами. На презентации присутствовала всемирно известный антропоморфный робот София, разработанная гонконгской компанией Hanson Robotics.

София стала популярной благодаря неоднозначным высказываниям во время дискуссий и эмоциональностью.

Во время встречи с роботом премьер спросил, что она знает про Украину. 

В Сети представили, как премьер мог бы увеличить себе рейтинг, если бы часть украинского общества была роботами. 

На фоне скандала с Харви Вайнштейном, такие действия могут повлечь последствия.

Некоторые формальности на встрече были лишними.

Сможет ли София правильно понять его речь?

Фоззи, кажется, нашел обложку для нового альбома ТНМК.

А в это время во вселенной роботов.

Наш робот знает ответы на все вопросы журналистов.

 

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