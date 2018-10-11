Оперативную память всем робо-бюджетникам. В Сети шутят про встречу Гройсмана с роботом Софией

"Зачем ей бутылка с водой?"

Когда политик идет на пресс-конференцию со всемирно известным роботом, он должен понимать, что их встреча может стать мемом.

11 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил презентацию технологических разработок созданных детьми-инженерами. На презентации присутствовала всемирно известный антропоморфный робот София, разработанная гонконгской компанией Hanson Robotics.

София стала популярной благодаря неоднозначным высказываниям во время дискуссий и эмоциональностью.

Во время встречи с роботом премьер спросил, что она знает про Украину.

В Сети представили, как премьер мог бы увеличить себе рейтинг, если бы часть украинского общества была роботами.

На фоне скандала с Харви Вайнштейном, такие действия могут повлечь последствия.

Некоторые формальности на встрече были лишними.

Сможет ли София правильно понять его речь?

Фоззи, кажется, нашел обложку для нового альбома ТНМК.

А в это время во вселенной роботов.

Наш робот знает ответы на все вопросы журналистов.