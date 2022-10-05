Арестович в Skyrim, Порошенко в Minecraft. Украинец в TikTok фотошопит политиков в известные игры

5 октября, 20:28
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Новый персонаж (Фото:Скриншот с видео)

Новый персонаж (Фото:Скриншот с видео)

Пользователь под ником Сувлаки Гирос в TikTok фотошопит в видео с известными играми украинских политиков. Сейчас в его портфолио есть советник председателя ОП Алексей Арестович в игре Skyrim и пятый президент Украины Петр Порошенко в Minecraft. Выглядит очень забавно, а НВ собрал самые остроумные видео.

Какой взгляд!

@souvlaki_gyros3.0 #арестович #скайрім #скайрим #українськімеми #політичнімеми #україна #мем #рофл #сувлакигирос #сувлакігірос ♬ оригінальний звук - Сувлакі Гірос

Здесь целая история.

@souvlaki_gyros3.0 #порошенко #українськімеми #україна #політичнімеми #мем #рофл #сувлакигирос ♬ оригінальний звук - Сувлакі Гірос

Известное «апчхи» уничтожило дракона.

@souvlaki_gyros3.0 #арестович #скайрім #скайрим #українськімеми #політичнімеми #україна #мем #рофл #сувлакигирос #сувлакігірос ♬ оригінальний звук - Сувлакі Гірос

Это гениально.

@souvlaki_gyros3.0 #порошенко #майнкрафт #українськімеми #україна #політичнімеми #мем #рофл #сувлакигирос ♬ оригінальний звук - Сувлакі Гірос

Арестович постоянно вписывается в каждый сюжет.

@souvlaki_gyros3.0 #арестович #скайрім #скайрим #українськімеми #політичнімеми #україна #мем #рофл #сувлакигирос #сувлакігірос ♬ оригінальний звук - Сувлакі Гірос

Грустный вайб, пиксельный дождь и меланхолическая музыка.

Видео дня

@souvlaki_gyros3.0 #порошенко #майнкрафт #українськімеми #україна #політичнімеми #мем #рофл #сувлакигирос ♬ оригінальний звук - Сувлакі Гірос

«Приходилось слышать о тебе».

@souvlaki_gyros3.0 #арестович #скайрим #скайрім #українськімеми #політичнімеми #україна #мем #рофл #сувлакигирос #сувлакігірос ♬ оригінальний звук - Сувлакі Гірос

Красиво.

@souvlaki_gyros3.0 Порошенко впав в лаву та загинув... Більше мемів з майнкрафту з ним не буде.😔#порошенко #майнкрафт #політичнімеми #україна #українськімеми #мем #рофл #сувлакигирос ♬ оригінальний звук - Сувлакі Гірос

Хороший собеседник.

@souvlaki_gyros3.0 #арестович #скайрим #українськімеми #політичнімеми #україна #мем #рофл #сувлакигирос #сувлакігірос ♬ оригінальний звук - Сувлакі Гірос

Напомним, что Петр Порошенко в очередной раз стал звездой среди украинского сегмента TikTok. Фраза "Что вы сейчас видите перед собой ? Сокровище!» покорила пользователей. Каждый рассказывал о своем «сокровище», а НВ собрал самые забавные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Петр Порошенко Minecraft TikTok Алексей Арестович

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