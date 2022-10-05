Арестович в Skyrim, Порошенко в Minecraft. Украинец в TikTok фотошопит политиков в известные игры 5 октября, 20:28 Новый персонаж (Фото:Скриншот с видео)

Пользователь под ником Сувлаки Гирос в TikTok фотошопит в видео с известными играми украинских политиков. Сейчас в его портфолио есть советник председателя ОП Алексей Арестович в игре Skyrim и пятый президент Украины Петр Порошенко в Minecraft. Выглядит очень забавно, а НВ собрал самые остроумные видео.

Какой взгляд!

Здесь целая история.

Известное «апчхи» уничтожило дракона.

Это гениально.

Арестович постоянно вписывается в каждый сюжет.

Грустный вайб, пиксельный дождь и меланхолическая музыка.

Видео дня

«Приходилось слышать о тебе».

Красиво.

Хороший собеседник.

Напомним, что Петр Порошенко в очередной раз стал звездой среди украинского сегмента TikTok. Фраза "Что вы сейчас видите перед собой ? Сокровище!» покорила пользователей. Каждый рассказывал о своем «сокровище», а НВ собрал самые забавные видео.

