«Что вы сейчас видите перед собой? Сокровище!». Подборка видео из нового тренда с Порошенко в TikTok

4 октября, 10:15
Поделиться:
«Это сокровище» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«Это сокровище» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Пятый президент Украины Петр Порошенко в очередной раз стал звездой среди украинского сегмента TikTok. Фраза «Что вы сейчас видите перед собой? Сокровище!» покорила пользователей. Каждый рассказывал о своем «сокровище», а НВ собрал самые забавные видео.

Отметим, что оригинал видео можно посмотреть в соцсетях Порошенко. В нем экс-президент рассказывает о том, что закупил для ребят на передовую радиостанцию. Именно их политик называет «сокровищем».

Видео дня

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2937393996564335/

Пить самогон деда нужно осторожно. Потому что после этого будет трудно увидеть «что-то перед собой».

@turboananas0 #цескарб #порошенко ♬ оригінальний звук - real_popiuk

Это не просто сокровище, это искусство!

@aienkaaa #степангіга #степангігацейсон #цейсон #порошенко #цескарб #українськийтікток🇺🇦 #рекомендаціїукраїна🇺🇦 ♬ оригінальний звук - real_popiuk

Хвалите себя, это полезно!

@businka0104 😸 #хочувреки #наготовила ♬ оригінальний звук - real_popiuk

За 2 миллиона в месяц плюс коммунальные услуги.

@sandravtiktok #киев #київ #квартиракиїв #купитиквартирукиїв #продамквартирукиїв #куплюквартирукиев #квартиракиев #рієлторкиїв #риэлторкиев #орендаквартири #орендакиїв #рек #рекомендації #українськийтікток #порошенко ♬ оригінальний звук - real_popiuk

Когда родители очень хотят внуков.

@antonchyk1 Мій вже зневірився😄 #батя #скарб #гетьман #порошенко #заміж ♬ оригінальний звук - real_popiuk

Это восьмое чудо света.

@aienkaaa #українськийтікток #рекомендаціїукраїна #порошенко #цескарб ♬ оригінальний звук - real_popiuk

Это сокровище!

@siniachenko базує #українапонадусе #рекомендації #рек #укртікток #щовизаразбачитепередсобою ♬ оригінальний звук - real_popiuk

Песики просто должны быть здесь.

@pililya #brusselsgriffon #мирногорішеннянебуде ♬ оригінальний звук - real_popiuk

Отметим, Петр Порошенко продолжает успешно покорять мемные пространства приложения TikTok. Его лицо фотошопят в забавные изображения, шутят о «мирном решение» и о нереальных вещах, которые он сделал «просто в соло» (самостоятельно). НВ отобрал самые комические видео.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Петр Порошенко Тренды TikTok

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X