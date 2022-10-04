«Что вы сейчас видите перед собой? Сокровище!». Подборка видео из нового тренда с Порошенко в TikTok 4 октября, 10:15 «Это сокровище» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Пятый президент Украины Петр Порошенко в очередной раз стал звездой среди украинского сегмента TikTok. Фраза «Что вы сейчас видите перед собой? Сокровище!» покорила пользователей. Каждый рассказывал о своем «сокровище», а НВ собрал самые забавные видео.

Отметим, что оригинал видео можно посмотреть в соцсетях Порошенко. В нем экс-президент рассказывает о том, что закупил для ребят на передовую радиостанцию. Именно их политик называет «сокровищем».

Видео дня

Пить самогон деда нужно осторожно. Потому что после этого будет трудно увидеть «что-то перед собой».

Это не просто сокровище, это искусство!

Хвалите себя, это полезно!

За 2 миллиона в месяц плюс коммунальные услуги.

Когда родители очень хотят внуков.

Это восьмое чудо света.

Это сокровище!

Песики просто должны быть здесь.

Отметим, Петр Порошенко продолжает успешно покорять мемные пространства приложения TikTok. Его лицо фотошопят в забавные изображения, шутят о «мирном решение» и о нереальных вещах, которые он сделал «просто в соло» (самостоятельно). НВ отобрал самые комические видео.

