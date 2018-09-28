28 сентября 2018, пятница

Американец приманил диких енотов игрой на флейте - видео

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Он собрал больше 20 енотов
скрин из видео

Он собрал больше 20 енотов

Кажется, мы нашли доказательство того, что еноты любят музыку. 

В Сети стало популярным видео, в котором мужчина играет на флейте и к нему из леса выходят еноты. Ролик снят в лесу Башер Стейт возле Нью-Йорка, пишет издание Metro.

Мужчина собрал вокруг себя больше 20-ти животных. 

Вероятно, этот флейтист мог схитрить. Судя по звукам жевания, он мог их приманить едой. 

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