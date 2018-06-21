20 случаев, когда селфи пошло не по плану

21 июня в мире отмечают День селфи. НВ собрало 20 фотографий, гифок и видео, когда селфи получилось не так, как планировалось.

Кажется, что культура фотографировать самого себя, безвозвратно захватила мир, но иногда этот мир наносит ответный удар.

Море не всегда хочет фотографироваться

Никогда не знаешь, кто еще попадет в кадр

Фото с дикими животными - не лучшая идея

Неловко получилось

Опасность может подстерегать сзади

А может бить прямо в лицо

Эта девушка сделала селфи на фоне выставки корон в Гонконге и нанесла ущерб на 200 тысяч долларов.

Охотник на питонов решил сделать селфи с добычей, но добыча не захотела фотографироваться.

Селфи-панорама - плохая идея

Даже солнце не хочет, чтобы ты делал селфи

И автоматическая фокусировка тоже

Ракурс - наше все

Запомните! Зеркало - главный враг селфи

Девушка с татуировкой селфи