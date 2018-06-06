06 июня 2018, среда

Смех и боль. 16 гифок про работу журналиста "в поле"

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Парень с горшком и репортаж про ферму марихуаны
скрин из видео

Парень с горшком и репортаж про ферму марихуаны

В день журналиста собрали гифки о том, что смешно, сложно и опасно в работе репортера.

Хочется, чтобы таких моментов было меньше.

Погода постоянно вмешивается

Люди постоянно вмешиваются

 

Погода плюс люди постоянно вмешиваются

Это бывает весело

 

Бывает - бесит

Создаем проблемы сами себе

Животные иногда милые

Иногда нет

Иногда дают странное задание

Опасность подстерегает везде

 Находчивость - наше все

 Будьте внимательны

И берегите себя

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