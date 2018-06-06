Смех и боль. 16 гифок про работу журналиста "в поле"

Парень с горшком и репортаж про ферму марихуаны

В день журналиста собрали гифки о том, что смешно, сложно и опасно в работе репортера.

Хочется, чтобы таких моментов было меньше.

Погода постоянно вмешивается

Люди постоянно вмешиваются

Погода плюс люди постоянно вмешиваются

Это бывает весело

Бывает - бесит

Создаем проблемы сами себе

Животные иногда милые

Иногда нет

Иногда дают странное задание

Опасность подстерегает везде

Находчивость - наше все

Будьте внимательны

И берегите себя