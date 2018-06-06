Смех и боль. 16 гифок про работу журналиста "в поле"

В день журналиста собрали гифки о том, что смешно, сложно и опасно в работе репортера.
Хочется, чтобы таких моментов было меньше.
Погода постоянно вмешивается
Люди постоянно вмешиваются
Погода плюс люди постоянно вмешиваются
Это бывает весело
Бывает - бесит
Создаем проблемы сами себе
Животные иногда милые
Иногда нет
Иногда дают странное задание
Опасность подстерегает везде
Находчивость - наше все
Будьте внимательны
И берегите себя
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