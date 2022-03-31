«Нет признаков, что они едут домой». Небольшое количество войск РФ в Украине начинают перемещаться — Пентагон
Техника оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «небольшое количество» российских войск начинается перемещаться и, вероятно, направляется в Беларусь.
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«Мы продолжаем наблюдать признаки того, что небольшое количество войск перемещается», — сказал он во время брифинга.
Кирби напомнил, что ранее Пентагон сообщал о перемещении до 20% российских войск, которые страна-агрессор стянула на киевское направление.
«Мы не знаем, куда они направляют, как надолго и зачем. Но мы не видим признаков, что они будут направленны домой. Наилучшая оценка, которая есть у США, заключается в том, что войска, вероятно, собираются передислоцироваться в Беларусь для переоборудования, пополнения запасов и использования в других местах на Украине», — добавил он.
29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.
Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.
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