«Нет признаков, что они едут домой». Небольшое количество войск РФ в Украине начинают перемещаться — Пентагон 31 марта, 23:33 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «небольшое количество» российских войск начинается перемещаться и, вероятно, направляется в Беларусь.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«Мы продолжаем наблюдать признаки того, что небольшое количество войск перемещается», — сказал он во время брифинга.

Видео дня

Кирби напомнил, что ранее Пентагон сообщал о перемещении до 20% российских войск, которые страна-агрессор стянула на киевское направление.

«Мы не знаем, куда они направляют, как надолго и зачем. Но мы не видим признаков, что они будут направленны домой. Наилучшая оценка, которая есть у США, заключается в том, что войска, вероятно, собираются передислоцироваться в Беларусь для переоборудования, пополнения запасов и использования в других местах на Украине», — добавил он.

Слушайте подкаст на эту тему

29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.