В результате ракетного удара по Киеву загорелась многоэтажка в Шевченковском районе — ГСЧС
Утром в воскресенье оккупанты нанесли ракетные удары по столице (Фото:ГСЧС)
В результате российских ударов по Киеву утром в воскресенье, 26 июня, в Шевченковском районе столицы загорелся 9-этажный жилой дом — частично разрушены три этажа.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В 06:29 спасатели получили сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы и немедленно прибыли на место происшествия. По прибытию бойцы установили, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7-го, 8-го и 9-го этажей. Общая площадь возгорания — 300 кв. м.
Пожарные продолжают ликвидацию последствий вражеского обстрела в Шевченковском районе столицы и проводят мероприятия по спасению людей.
По предварительным данным, пострадал один человек.
Привлечены 19 единиц пожарной техники и 67 человек личного состава.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, российская ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после серии взрывов в Киеве утром в воскресенье, 26 июня, в Шевченковском районе столицы проходит эвакуация жителей из двух домов.
Как сообщалось, около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов.
материалов раздела Киев
и афиша лучших событий Киева
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.