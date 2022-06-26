В результате ракетного удара по Киеву загорелась многоэтажка в Шевченковском районе — ГСЧС

26 июня, 08:24
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Утром в воскресенье оккупанты нанесли ракетные удары по столице (Фото:ГСЧС)

Утром в воскресенье оккупанты нанесли ракетные удары по столице (Фото:ГСЧС)

В результате российских ударов по Киеву утром в воскресенье, 26 июня, в Шевченковском районе столицы загорелся 9-этажный жилой дом — частично разрушены три этажа.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В 06:29 спасатели получили сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы и немедленно прибыли на место происшествия. По прибытию бойцы установили, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7-го, 8-го и 9-го этажей. Общая площадь возгорания — 300 кв. м.

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Пожарные продолжают ликвидацию последствий вражеского обстрела в Шевченковском районе столицы и проводят мероприятия по спасению людей.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Привлечены 19 единиц пожарной техники и 67 человек личного состава.

https://www.youtube.com/watch?v=6AWgCeWJ0sw&ab_channel=%D0%9D%D0%92

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, российская ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после серии взрывов в Киеве утром в воскресенье, 26 июня, в Шевченковском районе столицы проходит эвакуация жителей из двух домов.

Как сообщалось, около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов.

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Теги:   Киев ГСЧС Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар

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