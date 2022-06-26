В Киеве одна из российских ракет попала в детский сад — Геращенко

26 июня, 11:30
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Последствия попадания российской ракеты на игровую площадку возле детского сада (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Последствия попадания российской ракеты на игровую площадку возле детского сада (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Одна из российских ракет, выпущенных утром войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе на улице Половецкой, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

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Он подчеркнул, что на месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром в семь метров.

«Это очень серьезный военный объект: детская площадка… На месте удара — огромная воронка», — пишет советник главы МВД.

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Поскольку удар произошел в шесть утра в воскресенье, площадка пустовала. В другой день на ней играли бы десятки украинских детей, добавил Геращенко.

Напомним, около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. По информации Геращенко, ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей. Один человек погиб, пятеро пострадали, в том числе — семилетняя девочка и гражданка РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=6AWgCeWJ0sw&ab_channel=%D0%9D%D0%92
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Теги:   Ракетные удары Война России против Украины

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