Спецоперация в Киеве: СБУ обнаружила «штаб-квартиру» российской агентуры

4 апреля, 16:39
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Как рассказали в СБУ, коллаборанты собирали данные о перемещении украинской военной техники (Фото:Скриншот видео СБУ)

Как рассказали в СБУ, коллаборанты собирали данные о перемещении украинской военной техники (Фото:Скриншот видео СБУ)

Украинские правоохранители провели в Киеве спецоперацию, в рамках которой была разоблачена «штаб-квартира» российской агентуры.

Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Агентура спецслужбы РФ, чей главный резидент был завербован представителями прокремлевских террористических организаций «Л/ДНР», занималась сбором данных о перемещении военной техники ВСУ и Теробороны в Киевской области.

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Еще одним завербованным РФ коллаборантом оказался работник одной из столичных больниц, агитировавший медперсонал помогать российским войскам, которые гарантировали ему назначения на руководящую должность в оккупационной администрации.

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Кроме того, в Киевской области остановлена деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров, через которые украинским силовикам и представителям властей рассылались деструктивные пропагандистские сообщения.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/480602807175790/
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Теги:   Киев Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Коллаборант Война России против Украины

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