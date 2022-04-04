Спецоперация в Киеве: СБУ обнаружила «штаб-квартиру» российской агентуры 4 апреля, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Как рассказали в СБУ, коллаборанты собирали данные о перемещении украинской военной техники (Фото:Скриншот видео СБУ)

Украинские правоохранители провели в Киеве спецоперацию, в рамках которой была разоблачена «штаб-квартира» российской агентуры.

Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



Агентура спецслужбы РФ, чей главный резидент был завербован представителями прокремлевских террористических организаций «Л/ДНР», занималась сбором данных о перемещении военной техники ВСУ и Теробороны в Киевской области.

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Еще одним завербованным РФ коллаборантом оказался работник одной из столичных больниц, агитировавший медперсонал помогать российским войскам, которые гарантировали ему назначения на руководящую должность в оккупационной администрации.

Кроме того, в Киевской области остановлена деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров, через которые украинским силовикам и представителям властей рассылались деструктивные пропагандистские сообщения.

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