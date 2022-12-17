Тепло вернули 75% жителей Киева — Кличко
По Киеву и области россияне выпустили 40 ракет, 37 из которых удалось сбить (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что теплоснабжение вернули уже 75% жителей столицы.
«С теплоснабжением уже 75% жителей столицы. Тепловики продолжают работать вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в Киеве», — написал он в Telegram.
В пятницу, 16 декабря, россияне совершили девятый массированный обстрел Украины. В результате практически во всех областях Украины возникли проблемы с теплом, светом и водоснабжением.
По Киеву и области россияне выпустили 40 ракет, 37 из которых удалось сбить. Кличко подтверждал взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.
Утром 17 декабря мэр сообщил, что в городе всем жителям вернули водоснабжение.