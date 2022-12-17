В Киеве всем жителям вернули водоснабжение — Кличко 17 декабря, 08:01 В Киеве возобновили водоснабжение (Фото:Киевводоканал / Facebook)

В Киеве всем жителям по состоянию на утро субботу, 17 декабря, вернули водоснабжение. Половина киевлян также уже с теплом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что соответствующие службы работают, чтобы возобновить теплоснабжение всем жителям города.

С энергоснабжением, по его словам, сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений применяются из-за значительного дефицита электроэнергии.

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«Энергетики просят и дальше экономить», — отметил Кличко.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях.



Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Позже стало известно, что Киев атаковали 40 ракет, 37 из них были сбиты.

После атаки у большинства жителей Киева исчезло тепло и водоснабжение.

В целом РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60. Укрэнерго ввело режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов.