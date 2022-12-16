Новый масштабный удар по энергообъектам. В Киеве взрывы в трех районах, Харьков обесточен, в Кривом Роге ракета попала в жилой дом — онлайн 16 декабря, 11:00 Обломки российской ракеты, архивное фото (Фото:Полиция Киевской области)

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пусках около 60 российских ракет. Целями ряда ударов стали энергообъекты во многих областях.

Масштабная воздушная тревога объявлена почти по всей Украине, включая Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Харьков полностью обесточен в результате атаки, «прилет» в жилой дом подтвержден в Кривом Роге.

Видео дня

НВ следит за последствиями нового обстрела Украины.

10:58 Утром Россия запустила по Украине более 60 ракет — Игнат

Воздушная тревога по всей Украине еще продолжается, однако утром 16 декабря российская армия запустила по территории Украины более 60 ракет, сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, ракеты были выпущены с самолетов ТУ-95, в частности, речь идет о ракетах Х-555, Х-101. Также были пуски Калибров с Черного моря, зафиксированы и пуски ракет из комплексов С-300.

10:50 Удар РФ по жилому дому в Кривом Роге: погибли два человека, среди раненых есть дети, разрушен подъезд

«В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице», — сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.



10:45 По всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света — Офис президента



«В связи с „прилетами“ в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Он попросил украинцев «с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения».



По словам Тимошенко, ГСЧС, электрики и все службы уже работают на местах «прилетов» ракет.



10:40 Кировоградская область полностью обесточена из-за российской атаки — ОВА

«В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины Кировоградская область также полностью обесточена. Прошу сохранять спокойствие, находиться в укрытиях», — сообщил Андрей Райкович, глава Кировоградской ОВА.



10:26 В результате атаки РФ 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и на юге Украины — Минэнерго

«Обстрелы продолжаются. Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно — энергетики будут возобновлять энергоснабжение», — сообщил Герман Галущенко, министр энергетики Украины.



10:20 В Киеве перебои с водоснабжением, киевлянам стоит запастись водой — Кличко

«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды», — призвал Виталий Кличко.



10:16 Сегодня РФ выпустила по Украине более 70 ракет — УП

Согласно данным источников Украинской правды, до 09:00 пятницы, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 72 ракеты. В командовании Воздушных сил пока не обнародовали официальную информацию о количестве вражеских запусков.

Воздушная тревога по всей Украине продолжается.

10:15 Движение метро в Киеве остановили на всех ветвях

Подземные станции Киевского метрополитена работают как укрытия. «Воздушная тревога продолжается! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях! О возобновлении движения сообщим дополнительно», — заверил мэр Киева Виталий Кличко.



10:12 В ходе разбора завалов жилого дома в Кривом Роге спасатели вытащили девочку

Об этом сообщили в эфире телемарафона.

10:10 Укрзализныця не отменит ни одного дальнего поезда на фоне обстрелов

«Снова обстрелы, снова отключение электроснабжения, снова переходим на План Б. Ни один из поездов дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем», — заверил председатель правления АО Укрзализныци Александр Камышин.

10:03 Кременчуг остался без отопления из-за последствий обстрелов

«Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления! Закройте все окна и проведите все возможные меры по сохранению тепла в помещениях!» — призвал мэр Кременчуга (Полтавская область) Виталий Малецкий.



10:01 Цаплиенко сообщил о новых запусках российских ракет

«Сообщают о запуске еще 8−12 ракет Х-101 бомбардировщиками Ту-95мс. Из района Цимлянск / Волгодонск», — написал журналист Андрей Цаплиенко.



10:00 В Винницкой области сработала ПВО — Винницкий облсовет



09:55 Возле Бучи в Киевской области ПВО сбила вражескую ракету

Сбитие ракеты подтвердил мэр Бучи Анатолий Федорук, призвав оставаться в укрытиях.



09:51 В Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен ряд железнодорожных участков

Обесточивание произошло из-за повреждения энергообъекта в результате российских обстрелов, сообщили в Укрзализныце.



09:45 Кличко сообщил о взрыве в Голосеевском районе Киева — третьем в столице

«Не оставляйте укрытий! Атака на столицу продолжается», — призвал мэр.

«Взрывы в Днепровском и Голосеевском районе. Работает ПВО!» — сообщил также Сергей Попко, начальник КМВА.



09:40 В Кривом Роге подтверждено попадание в жилой дом

«Есть разрушения. Под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы», — сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.



09:33 Кличко сообщил о втором «прилете» в Киеве

«Еще взрыв в Киеве, в Днепровском районе», — сообщил мэр столицы.

09:31 Харьков полностью без света — спикер Харьковоблэнерго

После российских ракетных ударов город полностью обесточен.



09:27 Попадание ракет подтверждено в Кривом Роге

«Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети», — сообщил мэр города Александр Вилкул.



09:23 Кличко подтвердил «прилет» в Деснянском районе Киева

«Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях!» — призвал мэр города.



09:18 Новые взрывы слышны в Запорожье и в Киеве

О повторных взрывах в Запорожье сообщает Суспільне.



09:14 В Полтавской области работает ПВО — ОВА

Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА, подтвердил работу ПВО и призвал оставаться в укрытиях



09:10 В Киевской области подтвердили работу ПВО

«Жители Киевской области! В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сеть!» — призвал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.



09:05 В Харьковской области подтверждены три удара по критической инфраструктуре

«Оккупанты нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковской области. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА.



09:03 Сегодня РФ запускает по Украине Калибры — Ким

«Два залпа Калибрами еще», — сообщил глава Николаевской ОВА.



09:00 Взрывы слышны также в Днепре и Харькове

Звуки взрывов слышат также в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает Суспільне.



08:55 В Киеве слышны взрывы, по предварительным данным — работа ПВО

08:50 В Киевской области работает ПВО

Об этом сообщает информационный канал Киева Kyiv City.



08:43 В сторону Киева движется 5 ракет. Их зафиксировали над Сумской областью

Об этом сообщает Телеграмм-канал Kyiv City.

08:30 Виталий Ким сообщил о запусках около 60 российских ракет

«Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум. Верим в ВСУ!», — написал глава Николаевской ОВА.

08:04 «Первые ракеты заходят» — Виталий Ким

О пусках российских ракет по Украине на фоне масштабной воздушной тревоги Ким сообщил в телеграмм-канале.