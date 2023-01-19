В Киеве ситуация со светом остается сложной, но графики будут действовать — Yasno 19 января, 23:13 Киев без света, 16 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев остается в графиках стабилизационных отключений света. Однако ограничения все еще значительны.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он уточнил, что в четверг, 19 января, свет выключали в светло-серых зонах графика.

«Сегодняшний день в Киеве провели в стабилизационных отключениях. Ограничения все еще значительны, поэтому светло-серые зоны графика тоже отключались», — написал Коваленко.

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Также он добавил, что завтра, 20 января, Укрэнерго дает на город 952 МВт для потребления.

«Это покроет 60% потребностей столицы, так что мы остаемся в графиках», — подчеркнул гендиректор Yasno.

18 января Коваленко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве остается значительным.

14 января вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Киева.

