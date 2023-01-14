Повреждения в нескольких районах столицы. В КМВА сообщили итоги утренней атаки на Киев 14 января, 12:20 Обломок ракеты, упавшей на Киев 14 января (Фото:Александр Ткаченко / Telegram)

В результате утреннего российского удара по Киеву в субботу, 14 января, зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Соответствующие итоги подвела Киевская городская военная администрация в Telegram.

Отмечается, что вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Киева. Критических разрушений и возгораний нет.

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В то же время в Голосеевском районе из-за падения обломков произошло возгорание в складском металлическом здании. Из-за действий оккупантов повреждено крышу и гаражи.

А в Дарницком районе обломками ракеты повреждено два автомобиля.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия атаковала Киев 14 января ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории. Однако сообщение о ракетной угрозе поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников.