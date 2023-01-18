Киев в четверг может вернуться к графикам отключения света, но есть условие — Yasno 18 января, 20:44 Город Киев, 15 января (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Дефицит электроэнергии в Киеве остается значительным. В четверг, 19 января, город может вернуться к графикам, но свет будут выключать во всех серых зонах.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

«Очередной день в экстренных отключениях в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включается в него», — написал Коваленко.

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Однако, по его словам, дефицит остается значительным. Сегодня объемы потребления составили 952 МВт днем. На завтра Укрэнерго дает ограничения в 938 МВт. Это значит, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графика.

14 января вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Киева.

