В Киеве задержали агента ФСБ, прибывшего из Крыма для подготовки диверсий — СБУ 25 ноября, 10:52 Злоумышленником оказался бывший сотрудник МВД (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали в Киеве российского агента, который прибыл из временно оккупированного РФ Крыма для подготовки диверсий.

Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник был переброшен в столицу за месяц до полномасштабного вторжения под предлогом посещения родственников, и некоторое время он находился в «спящем режиме».

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В его задание входил сбор разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны, которые российские спецслужбы планировали использовать для подготовки различных диверсий против украинских военных и правоохранительных органов.

Пособником оккупантов оказался бывший сотрудник милиции, который был уволен из рядов МВД в 2014 году. После захвата РФ Крыма перешел на сторону противника.

«Вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров ФСБ и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию… Для выполнения враждебных задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов», — рассказали в СБУ.

Против задержанного начато уголовное производство ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.