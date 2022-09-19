СБУ задержала «законсервированных» диверсантов из группировки «Моторолы»

19 сентября, 09:56
Поделиться:
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в прифронтовых районах на востоке страны двух «законсервированных» российских диверсантов.

Как сообщается, они скрытно прибыли в Покровское Донецкой области для проведения подрывной деятельности еще до начала полномасштабного вторжения российской армии.

Видео дня

Читайте также:
СБУ разоблачила в Киеве агента РФ, пытавшегося попасть на службу в полк Азов

Там они находились в режиме ожидания дальнейших задач от своих кураторов и пытались скрываться среди местных жителей.

К российским оккупантам злоумышленники присоединились еще в 2014 году, вступив в преступные группировки «Восток» и «Славянская бригада», и в составе минометных расчетов прикрывали отступление к Донецку банды Игоря Гиркина.

Кроме того, уже под предводительством террориста Арсена Павлова, известного по кличке «Моторола» они активно участвовали в боевых действиях против украинских войск вблизи Краматорска.

На данное время задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0QcjLfDr3Mubtxniv4WZMAygjTrK8j24yApQsCMfYaCKWNCPWUnBRvknqEfYQAW6wl

Пособникам оккупантов грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Диверсант Российская агентура Война России против Украины ДРГ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X