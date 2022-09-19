СБУ задержала «законсервированных» диверсантов из группировки «Моторолы» 19 сентября, 09:56 Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в прифронтовых районах на востоке страны двух «законсервированных» российских диверсантов.

Как сообщается, они скрытно прибыли в Покровское Донецкой области для проведения подрывной деятельности еще до начала полномасштабного вторжения российской армии.

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Там они находились в режиме ожидания дальнейших задач от своих кураторов и пытались скрываться среди местных жителей.

К российским оккупантам злоумышленники присоединились еще в 2014 году, вступив в преступные группировки «Восток» и «Славянская бригада», и в составе минометных расчетов прикрывали отступление к Донецку банды Игоря Гиркина.

Кроме того, уже под предводительством террориста Арсена Павлова, известного по кличке «Моторола» они активно участвовали в боевых действиях против украинских войск вблизи Краматорска.

На данное время задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пособникам оккупантов грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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