СБУ обезвредила российскую ДРГ, готовившую убийства командиров Сил спецопераций 9 ноября, 10:39 Злоумышленники были завербованы ФСБ (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой обезвредили диверсионно-разведывательную группу, сформированную кадровым сотрудником ФСБ.

Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

В состав ДРГ входил житель приграничных районов Сумской области, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения, который в дальнейшем и подбирал себе подельников.

Видео дня

Для проведения подрывной деятельности члены группы использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность, собирая разведданные.

Кроме того, один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию позиций украинских защитников.

При этом среди главных задач диверсантов был сбор персональных данных командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ для подготовки их убийства.

Злоумышленников задержали, когда они забирали оружие из заранее подготовленного тайника.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Из схрона было изъято:

две противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями,

две боевые гранаты РГО с запалами,

автомат Калашникова со снаряженным магазином.

Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории Сумской области.

Задержанным грозит 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.