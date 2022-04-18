Воронки от снарядов и изуродованные здания. Как живет освобожденный от оккупантов Макаров в Киевской области — фоторепортаж НВ 18 апреля, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Местная жительница в поселке Макаров Киевской области (Фото:НВ)

Макаров в Киевской области чуть ли не ежедневно подвергался вражеским обстрелам, пока область не была освобождена от российских оккупантов. НВ поехал в Макаров 9 апреля и зафиксировал, как выглядит поселок.



Война России против Украины — главные события 18 апреля

Макаров — это поселок городского типа в Бучанском районе Киевской области и центр Макаровской общины. После полномасштабного вторжения Россию в Украину поселок стал одним из самых известных примеров жестокости войск оккупанта.

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Впервые передвижение российских войск на территории Макаровской общины заметили на четвертый день войны — 27 февраля. Тогда по селу проехали танки с буквой V, пытаясь добраться до Киева. Уже в начале марта в Макарове закрепились ВСУ, однако впоследствии его каждый день начали обстреливать: артиллерией, минами и ракетами.

Украинский флаг снова подняли над Макаровым 22 марта, однако в населенный пункт все еще доставала вражеская артиллерия. Оккупанты уничтожили частные и многоквартирные дома, школы, больницы и детские сады. Почти вся инфраструктура общества также была уничтожена.

1 апреля 2022 года Макаровская община была полностью освобождено от российских оккупантов, а уже 2 апреля войска РФ бежали со всей территории Киевской области.

Уже 8 апреля поселковый председатель Макарова Вадим Токарь в эфире телемарафона рассказал, что пгт уничтожен на 40%, а 132 гражданских расстреляны. Он также рассказал, что до войны в Макарове проживало до 15 тысяч человек, а во время активной фазы обороны осталось меньше тысячи. Сейчас на территории общины ремонтируют инфраструктуру и проводят разминирование, а местные жители постепенно возвращаются в свои дома.

ЧП публикует фото последствий российских обстрелов Макарова.

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

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