Залетели прямо в квартиры: в Киеве полиция вывезла из домов в двух районах шахеды, которые не сдетонировали — фото

23 октября, 11:19
Два российских шахеда залетели в квартиры в двух районах Киева и не сдетонировали, 23 октября 2025 года (Фото: Нацполиция)

В Киеве полиция изъяла российские шахеды, которые во время атаки ночью в четверг, 23 октября, попали в многоквартирные дома и не сдетонировали, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Обломки дронов изъяли из квартир в Деснянском и Оболонском районах.

Фото: Нацполиция

Полицейские забрали взрывные части беспилотников, перевели их в безопасное состояние и вывезли на полигон для дальнейшего обезвреживания, говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Ночью 23 октября российские оккупанты снова атаковали Украину шахедами после массированного комбинированного удара по столице 22 октября.

В результате обстрела в четверг повреждены дома, синагога, учебные заведения в Подольском районе. В Оболонском — дрон влетел в 15 этаж жилого дома, в Деснянском — прямое попадание в 21 этаж, пострадали девять человек.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киев Война России против Украины Нацполиция шахеды атака шахедов

