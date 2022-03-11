Акт терроризма. Обстрелы российских войск в Харькове повредили исследовательскую ядерную установку — Госинспекция 11 марта, 03:57 Цей матеріал також доступний українською ЯПУ «Источник нейтронов» полностью обесточена (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о том, что в результате обстрела российскими войсками площадки Харьковского физико-технического института повреждена исследовательская ядерная установка.



На своей странице в Facebook ведомство подчеркнуло, что бомбежкой исследовательской ядерной установки, предназначенной для проведения исследований, РФ в очередной раз совершила акт ядерного терроризма.

«Ядерная подкритическая установка „Источник нейтронов“ основана на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов, который расположен на площадке Национального научного центра „Харьковский физико-технический институт“ (г. Харьков)», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, ЯПУ «Источник нейтронов» полностью обесточена, имеются поверхностные повреждения здания, и перечень повреждений пока не полон. Информация о последствиях повреждений уточняется персоналом ЯПУ «Источник нейтронов».

«До начала агрессии РФ ядерная подкритическая установка „Источник нейтронов“ находилась на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом. [В день полномасштабного вторжения России в Украину] 24.02.2022 оперативным персоналом ЯПУ переведена в глубокое подкритическое состояние», — говорится в заявлении ведомства.

10 марта российская ракета взорвалась у синагоги в Харькове: внутри было 100 человек.



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