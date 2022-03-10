Оккупанты нанесли авиаудар по Харьковскому физико-техническому институту 10 марта, 23:23 Цей матеріал також доступний українською Пожар на территории института в Харькове (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Российские оккупанты совершили авиаудар по Харькову, атаковав физико-технический институт. В следствии атаки начался пожар.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В Харькове в 20:30 был нанесён авиационный удар по Харьковскому физико-техническому институту, расположенному в Пятихатках. Тому самому, где впервые в Европе был обнаружен нейтрон в 1930 году. Там же находятся источники радиационного облучения использующегося в научных целях», — заявил Геращенко.

На территории института начался пожар. На место выехали спасатели ГСЧС.

10 марта российская ракета взорвалась возле синагоги в Харькове: внутри находилось 100 человек.

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