В Киевской области из-за действий оккупантов погибли более тысячи мирных украинцев — полиция 19 апреля, 17:49 Цей матеріал також доступний українською За апрель зафиксировано 12 случаев травмирования и гибели людей, которые подорвались на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В Киевской области в результате действий российских оккупантов погибли уже более тысячи мирных жителей, сообщил начальник полиции области Андрей Небитов.

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«В Киевской области в результате российской агрессии погибли более тысячи гражданских людей», — сообщил он во время брифинга.

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Он подчеркнул, что полиция уже допросила более 27 тысяч человек. Также правоохранители получили от граждан свыше 1500 обращений о полном уничтожении домов и около 5000 о повреждениях домов.

Небитов также рассказал, что оккупанты оставили множество опасных «сюрпризов». По информации правоохранителя, эти взрывоопасные предметы можно найти в зданиях, стиральных машинах, холодильниках, микроволновках, дверях — где угодно.

Также, по словам Небитова, только за апрель зафиксировано 12 случаев травмирования и гибели людей, которые подорвались на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

12 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что от рук российских оккупантов погибли более 400 жителей Бучанской громады. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

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