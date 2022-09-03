В первом полугодии 2022 года зарплата врачей увеличилась в 1,5 раза — Минфин 3 сентября, 02:30 В I полугодии самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в заведениях экстренной медицинской помощи (Фото:depositphotos)

В первом полугодии текущего года средняя заработная плата врачей составила 21 тысячу грн. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом.

Об этом сообщили в Министерстве финансов со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.



Отмечается, что за шесть месяцев 2022 года зарплата среднего медицинского персонала составила около 15 тысяч грн, что на 34% больше, чем в 2021-м.

Видео дня

В Минфине добавляют, что в I полугодии самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в заведениях экстренной медицинской помощи: врачам было выплачено 27 тысяч гривен, среднему медицинскому персоналу — 20 тысяч гривен.

По состоянию на 1 сентября объем расходов на здравоохранение по общему и специальному фонду составляет в целом по сводному бюджету 228,6 млрд. грн. (4,9% к ВВП).

Читайте также: Мария Панченко Как рынок IT переживает войну

На программу медицинских гарантий предусмотрено 157,3 млрд. грн. За восемь месяцев расходы по этой программе произведены в объеме 95,7 млрд грн ( 91,7% к плану на январь — август, или 60,8% к годовому плану).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.