Огромные очереди к врачам. В Мариуполе медицинская система не выходит из коллапса — советник мэра 22 августа, 11:48 Женщина идет возле разрушенного дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе медицинская система не выходит из коллапса, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Несмотря на все попытки, состояние медицинской системы не выходит из коллапса», — написал он.

По его словам, мариупольцы с шести утра стоят в огромных очередях на получение талончика в очередь к врачу.

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«Очереди к терапевтам на неделю вперед. Очереди к узкоспециальным врачам — на месяцы», — написал он.

Андрющенко добавил, что ургентная медицина де-факто ликвидирована как класс.

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе у больницы больные в ожидании медицинской помощи лежат прямо на улице.



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