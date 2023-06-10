Помощь при рождении ребенка-2023: как и сколько будут платить 10 июня, 08:20 Помощь при рождении ребенка (Фото:olechowski/depositphotos)

Руководитель Адвокатского бюро, адвокат Татьяна Даниленко в колонке для NV Бизнес рассказала о том, на какую помощь могут рассчитывать украинцы при рождении ребенка в 2023 году.

На какую помощь можно рассчитывать при рождении ребенка

Помощь при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Выплата осуществляется следующим образом:

— 10 320 грн — родители получают сразу после рождения ребенка;

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— далее по 860 грн в месяц — в течение 36 месяцев.

Аналогичная помощь назначается и при усыновлении ребенка. Выплаты на второго и третьего ребенка остаются идентичными.

Сколько будут выплачивать одиноким матерям

Согласно Закону Украины О государственной помощи семьям с детьми, одиноким матерям в 2023 году выплачивают такую денежную помощь:

— на детей до 6 лет — 2272 грн;

— на детей от 6 до 18 лет — 2833 грн;

— на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2684 грн.

ПФУ получит функции по назначению соцпомощи

По словам Татьяны Даниленко, сегодня органам социальной защиты населения трудно заниматься начислением и выплатой социальной помощи.

«Учитывая активные боевые действия и оккупацию части Украины, управления социальной защиты соответствующих территорий не могут начислять социальные выплаты семьям. Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район», — рассказала юрист.

Наряду с этим Пенсионный фонд Украины имеет наиболее развитую сеть территориальных органов управления в системе социальной защиты населения и работает по экстерриториальному принципу назначения, начисления пенсий, субсидий, страховых выплат. Этот принцип означает, что независимо от того, где находится человек, особенно в условиях военного положения, он может реализовать свое право на социальные выплаты.

Какие соцвыплаты перейдут в ПФУ

Органы ПФУ получат право назначать различные соцвыплаты. Это, в частности:

— пособие в связи с беременностью или родами;

— пособие при рождении ребенка;

— помощь при усыновлении ребенка;

— помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

— пособие на детей одиноким родителям;

— соцпомощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;

— оплата услуги патроната над ребенком, социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью;

— помощь родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах;

— уплата единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей, а также приемных родителей.