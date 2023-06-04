Помощь от государства. На какие льготы имеют право дети-переселенцы 4 июня, 08:15 Помощь ВПЛ: льготы для детей (Фото:freepik/freepik)

Дети со статусом ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) имеют право на определенный перечень льготы.

Об этом рассказали юристы благотворительного фонда «Право на защиту».

Бесплатное питание

Дети из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

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Для реализации такой льготы следует обращаться в администрацию соответствующего учебного заведения.

Бесплатное оздоровление

Законом Украины Об оздоровлении и отдыхе детей предусмотрено, что оздоровление и отдых детей, требующих особого социального внимания и поддержки, в частности, детей из числа ВПЛ, осуществляется за счет государственного бюджета, местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, не запрещенных законодательством.

При этом при решении вопроса о первоочередности оздоровления и отдыха детей учитывается социальный статус ребенка и материальное положение семьи, в которой он воспитывается.

Для реализации такой льготы родителям ребенка следует обратиться в органы местного самоуправления.

Льготы в сфере образования

Государство обеспечивает детям, зарегистрированным как ВПЛ, в том числе детям, которые учатся на дневной форме обучения в высших учебных заведениях, — до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, государственную целевую поддержку для получения высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Кроме того, взятое на учет внутренне перемещенное лицо имеет право на продолжение получения определенного образовательного уровня на территории других регионов Украины за счет средств государственного бюджета или других источников финансирования. Порядок финансирования обучения категории таких лиц за счет средств государственного бюджета, устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Для реализации такой льготы следует обратиться в деканат соответствующего учебного заведения.

Имеет ли право ребенок со статусом ВПЛ на первоочередное зачисление в дошкольное учебное заведение?

Пока нет такого закона, который бы гарантировал детям, взятым на учет как ВПЛ, право на первоочередное устройство в детские сады, если, конечно, они не относятся к другим льготным категориям (например, детей с особыми потребностями, детей военнослужащих и т. д. ).

Однако, как показывает практика, подобные льготы могут быть предусмотрены по решению органов местного самоуправления в отдельных населенных пунктах.

В 2023 году в Украине автоматически продлили ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). С 1 мая государство и в дальнейшем будет поддерживать переселенцев, предоставляя им помощь на проживание.