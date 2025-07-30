Всего два шага. Как улучшить свою жизнь

30 июля, 10:45
Лео Бабаута: «Превратите свой внутренний голос в союзника» (Фото: PeopleImages.com/Depositphotos)

Лео Бабаута
Американский писатель, создатель Zen Habits

То, как мы разговариваем сами с собой, имеет большое значение

Одна из главных вещей, влияющих на нашу жизнь, — то, на что большинство людей не обращает внимания: наш внутренний диалог. Мы не замечаем его и потому оказываемся бессильны перед ним, даже не осознавая, какую власть он имеет над нами.

Мы разговариваем с собой крайне негативно, и это имеет огромное значение:

