Некоторые необычные вещи. Как организовано обучение в финских школах

Из нововведений — с этого года запрещено пользоваться мобильными телефонами, иногда даже на переменах

В финской школе есть некоторые необычные вещи, о которых вы, возможно, не знали, но у вас есть я, поэтому сейчас обо всем расскажу!

1. Дети в финских школах ходят без обуви.

Ранее я писала, что в общественных помещениях в Финляндии всегда тепло, трудно замерзнуть, здесь очень любят тепло, а на улице тем временем большую часть года сначала зима, которая немного напоминает осень, потом зима, похожая на зиму, а потом зима, которая, не знаю почему, но называется весной.

То есть по улицам все ходят точно не в балетках и не в босоножках (честно сказать, я здесь почти забыла, что такое босоножки, если несколько раз надеваю за лето, да и то), а в больших и надежных теплых кроссовках или ботинках.

В таких в школе не походишь, потому что жарко и камней нанесешь — здесь когда зима, посыпают дорожки мелкими камешками, чтобы не скользко, а зима здесь… ну, вы в курсе. Сменную обувь можно, конечно, брать, но вот таскать ее… еще и забывать.

Поэтому все ходят в носках. И часто учителя тоже в носках.

В принципе, носки пачкаются, но, учитывая, что в школах хорошо убирают, то не критично пачкаются.

2. В финских школах нет школьной формы.

Об этом вы наверняка слышали. Нигде здесь нет формы, и это замечательно. Дети ходят в чем хотят — в шортах, в платьях, в спортивных штанах. И учителя тоже ходят в чем хотят.

Среди финнов принято жаловаться на школьную еду

Тут весь такой в татуировках, с пирсингом, хвостиком и в футболке Патагония учитель — очень даже нормальное явление. И учительницы в дредах и с зелеными волосами. Хотя в основном учительницы выглядят как обычные учительницы.

Меня никто и никогда не убедит, что форма для детей может быть полезной. Кто-то приводит примеры всяких элитных школ, где есть форма, кто-то вспоминает Британию. В Британии, несомненно, хорошее образование, особенно для тех, у кого есть деньги, но форма, а еще школы-интернаты — это не самое человечное их получение, которое не имеет ничего общего со свободой личности. Потому что дети — это не военные, не моряки, не полиция и не заключенные, чтобы одеваться в форму.

3. В финских школах детям не надо покупать канцтовары.

Совсем не надо. Даже на начало года не надо. Никаких тебе «собрать ребенка в школу». Рюкзак надо купить, ну, может, ручку и карандаш, а все остальное в школе есть. И разные цветные карандаши, и краски, и все, что только может понадобиться.

Я долго была даже не в курсе, где канцтовары продают.

Тетради также в школе выдают. Тетради все одинаковые, скромные, какие-то серые или зеленоватые, без рисунков и подсказок таблички умножения.

Никаких тебе котят и блесток на тетрадях. Может, скучно, но видели бы вы их учебники! Учебники у детей просто суперовые, интерактивные, с красивыми фото, иллюстрациями и чувством юмора, тоже беплатно, конечно. Но, как и у нас, учебники нужно в конце года вернуть в школьную библиотеку.

4. На каждой перемене дети гуляют на улице.

Даже если там зима, которая похожа на зиму, даже если ливень и льет как из ведра. Чтобы продуктивно учиться, чтобы хорошо думать, организм ребенка должен получать много кислорода, для этого надо двигаться, а не сидеть все время, и для этого надо обязательно выходить на свежий воздух.

Иногда даже жалко тех детей — забьются под какой-то навес и сидят дрожат там в -20. Но иногда бегают и скачут так, что аж зависть разбирает.

5. Всех детей в финских школах бесплатно кормят горячим обедом.

Эта традиция началась еще после Второй мировой войны, когда было много бедных семей, детей-сирот, детей, единственной теплой пищей которых за день был суп в школе.

В это сложно поверить, но недавно в Финляндии провели исследование, и оказалось, что для существенной части детей еда в школе и сейчас является единственной теплой пищей в день. Ну потому что по-разному обстоятельства складываются. Бывает, причиной всему бедность, бывает, апатия и равнодушие в семьях.

Здесь среди финнов принято на школьную еду жаловаться, мол, слишком выпендрежная и невкусная. Проблема в том, что здесь пытаются уменьшить потребление мяса и увеличить потребление овощей среди детей, более здоровое питание ввести, так сказать. Но где там впихнуть в тех детей овощи, какое-то брокколи или капусту.

Как только не стараются — и всякие новые рецепты, всякие такосы, буритосы, всякие супы на кокосовом молоке в азиатском стиле… Не слишком успешно. Потому что дети только закатывают глаза и говорят: «Можно нам картошки и макарошек с тефтельками, пожалуйста?».

Тем не менее, что-то вкусненькое тоже бывает, и лосось, и свиная ветчина перед Рождеством. Всегда есть хлеб, какой-то салат и молоко. Молоко обязательно обогащено витамином D, потому что из-за нехватки солнца есть большой риск его дефицита.

6. Новое о финских школах — здесь с этого года нельзя пользоваться мобильными телефонами.

Строгость запрета в каждой школе отличается, конечно, но всегда в экстренных случаях можно позвонить родителям.

Кое-где даже на переменах нельзя пользоваться.

Уже есть результаты. Дети на переменах не тупят каждый в свой телефон, а общаются между собой, играют, кто не хочет ничего такого — читает книгу.

Считаю, что это неплохо. Если нам, взрослым, трудно иногда контролировать свою зависимость от гаджетов, и если даже у нас иногда прекращает работать критическое мышление, то что уж скажешь за детей.

И, как бы печально это ни звучало, хоть контент и пытаются контролировать, детям алгоритмы иногда выдают такое, что просто нет слов. В конце концов может случиться так, что им будет вливаться в голову то, что будет контролировать их жизнь вместо родителей.

Мне часто пишут под моими постами о Финляндии: «Зачем нам это знать!», «Для чего это все? Нам надо о своем!» Однако я верю, что знать о том, «как там у них», всегда стоит. Потому что это только обогащает нас, позволяет подсмотреть какие-то новые идеи, сделать что-то свое. И беречь детей с уважением к ним.

А на фото тетради, которые детям в школе раздают.

