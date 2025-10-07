Семь особенностей. Как работают в Финляндии

Трудолюбие — одно из основных качеств финнов. При этом работают они с уважением к человеческому достоинству и к человеческой жизни кроме работы. И это многих удивляет.

В чем же выражается это уважение?

Во-первых. Здесь совсем не принято перерабатывать. И совсем значит совсем-совсем не принято.

Все работают столько, сколько должны. Написано в договоре, что до 17:00, — значит, до 17:00. А потом развернулся и ушел.

Я по своей украинской привычке в начале сидела на работе как минимум до шести вечера, или даже до семи… Это было совсем детское время, в Киеве я часто возвращалась в восемь, в девять, а то и в десять вечера.

Но когда я в Финляндии сидела на работе до 19:00 и таким образом хотела продемонстрировать свою преданность и трудолюбие, мне шеф сказал: «Ты должна идти домой вовремя. Всю работу надо делать в рабочее время. На следующий день доделывать то, что не успела».

То есть, показатель вашей эффективности — это возможность делать все вовремя и без переработок. А почему же финны такие строгие к переработкам? И вот мы подходим ко второму пункту.

В Финляндии нужно записывать все свои переработки, и вам за них доплачивают. То есть, если вы действительно не успевали доделать работу, которая нужна была именно на этот день, то это переработка.

Например, вы были на встрече, которая затянулась не по вашей вине. Или что-то срочное случилось, и пришлось остаться. Но такое объективно случается очень редко. Потому что все важные мероприятия финны планируют очень заранее.

За полгода вы можете знать, когда надо подготовить новый проект, и сдать его надо задолго до конечной даты именно из тех соображений, чтобы не было срочности и переработок.

Не знаю финна, который бы не был членом профсоюза

Конечно, 5 минут переработок не записывают, но полчаса-час могут указать — и получить за них потом дополнительные деньги. Если работать пришлось в вечернее или в ночное время, или в воскресенье, то идет еще надбавка. Так, например, за работу в воскресенье работники в Финляндии получают 100% надбавки за час работы.

Моя дочь Оля подрабатывает в кафе и обожает работать именно в воскресенье, потому что если ее обычная ставка 11 евро в час, то за работу в воскресенье она получает вдвое больше! То есть не 44 евро за 4 часа работы, а 88 евро. Поэтому все у них в кафе хотят работать в воскресенье, и администратор распределяет смены поровну и дает каждому только одну смену в воскресенье в месяц.

Третье. Вся работа в Финляндии должна оплачиваться по ставкам, которые являются общими для определенной отрасли по всей стране.

Например, базовая ставка работника кафе — 11 евро в час. Но в зависимости от квалификации может быть больше или немного меньше. Час стажера может стоить 10 евро, более опытного официанта — 12 или даже 14 евро.

И такая оплата везде, в любом кафе или ресторане страны, даже в самых маленьких деревнях. Это правило солидарности и равенства.

Никто и нигде не может назначить кому-то зарплату так, как ему в голову пришло, скажем, 5 евро в час, и получать прибыль благодаря дешевому труду. То есть, безусловно, желающие на такие деньги нашлись бы, потому что безработица здесь рекордно высокая, но этого просто не позволяет закон.

У высококвалифицированных специалистов ставки за час, конечно, намного выше. У учителя где-то 20−23 евро в час, а у врача уже от 45 и до 150 евро в час для суперпрофессионалов.

Кто же устанавливает эти расценки? А устанавливают их профсоюзы, которые в Финляндии очень мощные.

Четвертое. Почти все финны являются членами профсоюзов.

Не знаю финна, который бы не был членом профсоюза. Все в профсоюзах.

Я, кстати, тоже являюсь членом профсоюза журналистов. Ежемесячно из моей зарплаты автоматически высчитывается членский взнос в профсоюз.

Отдельно высчитывается также взнос в кассу по безработице.

Если вы платите взнос в кассу по безработице достаточно долго (сейчас уже год, кажется, раньше было полгода), и вас внезапно увольняют, то за счет кассы вы какое-то время можете получать свою обычную зарплату, будучи безработным.

Это замечательно, я считаю.

Профсоюзы также организуют много мероприятий, обучение, конференции, выпускают собственные газеты с профессиональной информацией, имеют юристов, которые защитят вас даже в суде в случае чего.

Еще профсоюзы имеют много скидок на всякие интересные штуки, типа театры, поездки на паромах. Иногда можно даже арендовать профсоюзный домик где-то на озере за смешные деньги. Но желающих куча, поэтому не протолпишься.

Но главная роль профсоюзов все же в написании коллективных договоров для отрасли. В коллективных договорах как раз и указана цена за час работы всех работников в отрасли на определенный период времени.

Например, строительный профсоюз говорит: «Из-за инфляции мы требуем повышения стоимости часа работы строителей на 7%».

И организация работодателей либо соглашается, либо нет. Если нет — работники организуют забастовку.

За забастовку нельзя увольнять, право на забастовку защищено законом. Поэтому, когда идут такие забастовки профсоюзов, могут не работать магазины или не летать самолеты. И в конце концов стороны приходят к согласию.

А профсоюз врачей в Финляндии настолько влиятелен, что указывает вузам, сколько им принимать студентов на врачебные специальности. Старые врачи не очень хотят, чтобы молодые наступали им на пятки, поэтому молодых учат очень мало. Искусственно созданный дефицит приводит к нехватке врачей, а также к большим зарплатам у имеющихся врачей. Это уже так себе, как по мне. Но профсоюз врачей не дает никому и слова об этом сказать.

Пятое. Звонки и сообщения о работе во внерабочее время исключены.

Вы не можете набрать коллегу, чтобы спросить что-то по работе, если его рабочий день закончился. Шефа не можете набрать. Да никого не можете.

Точнее, набрать, наверное, можете, или написать сообщение (финны терпеть не могут говорить по телефону, это лишь на крайний случай, поэтому все здесь учатся со временем общаться сообщениями), но вам все равно никто не ответит, или вежливо напомнят, что сейчас нерабочее время, поэтому справляйтесь сами, до свидания.

Если дело очень срочное, то надо просто поискать, кто именно в это время заменяет нужного вам человека, и написать ему. Если никто не заменяет — извините, ждите до завтра. Или делайте сами то, что надо делать, и будете молодцы.

Даже если вы с каким-то коллегой приятельствуете и переписываетесь в фейсбуке, то во внерабочее время можете поговорить о, не знаю, котах. Или о том, что похолодало почему-то. Если о работе, то в каком-то общем контексте. Но собственно рабочие вопросы никто с вами обсуждать не будет.

Конечно, если это не еще один украинец. Наши нас понимают. Или вообще другие иностранцы, даже американцы или англичане — для них это более нормально, чем для финнов.

Шестое. Финны обычно берут отпуск длиной в 4−5 недель. Для меня в свое время это стало шоком.

В Украине я ходила на месяц в отпуск только когда редакцию закрывали на месяц. А здесь они так просто, сами по себе, уходят в отпуск, не обязательно летом, но летом почти никого нигде нет. Все офисы стоят пустые, потому что все ушли отдыхать на 5 недель. Иногда и больше.

Когда я впервые скромно взяла летом отпуск на одну неделю, на меня смотрели очень удивленно: что, разве можно отдохнуть за неделю? Нельзя, они правы!

А вот за 5 недель у вас действительно получится переключиться. Да и с детьми побыть.

Как-то прошлым летом я увидела сенсационный заголовок «Мать такая-то так устала, что во время своего отпуска все равно водила ребенка в садик!»

Я такая думаю — что-что? А что в этом ненормального? Матери тоже должны отдыхать! Да нет, финны убеждены, что это детям нужно отдыхать от садика, и летом садики обычно закрываются, дети остаются дома с родителями на 5 недель, и работают только дежурные садики, куда детей водят родители, которые работают (но в тех дежурных садиках не проверяют, действительно ли работают родители, так что…).

Ну и седьмой последний пункт, так сказать, на закуску.

Рабочие обеды все работники получают с существенной скидкой. На практике это выглядит так, что если ланч в ресторане стоит 13 евро, то у работников есть специальное приложение, с помощью которого за этот обед из зарплаты вычитают только 7 евро.

Обедать в ресторане никто не заставляет, и те, кто хочет, в принципе, могут носить еду с собой, тогда все их деньги остаются при них.

И вообще все обедают, потому что нормально можно поесть, даже шикарно. Это обычно шведские столы, и есть можно в любом ресторане, не только в кафе на работе, а и во всех остальных, хоть суши, хоть пицца, да что угодно.

Но обедают финны в 11 часов утра! Я обычно нормально завтракаю, поэтому в 11 еще не особо голодная, но проблема в том, что в 13 кафе может уже закрыться, или все вкусное съедят.

Поэтому что? Поэтому пришлось привыкнуть обедать в 11. В 12 максимум.

И в садике дети в 11 часов обедают. Это у всех здесь главный прием пищи, можно сказать, сакральный. Вот так.

Итак, что в целом можно сказать о жизни с таким подходом к работе? Основное — то, что эта жизнь у вас есть! И работа, конечно, важная ее часть, но она не должна быть всей жизнью. Вы прежде всего — человек, главное — ваше здоровье, ваша семья и только потом работа.

И вы приходите домой в нормальное время, можете забирать детей из садика, самостоятельно, а не поручая это няне или бабушке, играть с детьми, ехать кататься где-то на велосипедах, гулять в лесу.

У вас есть время на хобби, на спортзал, на друзей, на кино, вино и домино, или что там кому надо.

Здесь как-то не принято жить на работе, это считается нехорошим. Но когда вы уже на работе, то должны работать каждую минуту. Отдавать себя сполна. Ни от кого не слышала здесь: «Я не люблю свою работу», — хотя, наверное, такие бывают. Но они об этом молчат.

Потому что работу надо любить. В рабочее время. Правильно это, я думаю.

