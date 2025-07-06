Чем больше секса, тем дольше жизнь? Что об этом говорит наука

Исследования показывают взаимосвязь между сексуальной активностью и продолжительностью жизни, но что здесь причина, а что — следствие?

По сравнению с людьми, которые занимаются сексом всего раз в год, у тех, кто делает это еженедельно или чаще, риск умереть от всех причин в два раза ниже. В два раза. К такому выводу пришли исследователи из США, Англии и Европы, отследив состояние здоровья и частоту половых контактов 15 269 взрослых жителей США на протяжении 11 лет. Для этого ученые использовали данные двух крупных продолжительных исследований образа жизни американцев и их отношения к сексу. По мере увеличения частоты половых контактов риск смерти неуклонно снижался. «Сексуальная активность связана с меньшим риском смерти по любым причинам», — заключили исследователи.

Реклама

Итак, у нас есть корреляция: больше секса — более долгая жизнь. Но что это означает в действительности?