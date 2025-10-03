Три основные причины. Почему Финляндию считают «сложной страной» для переезда

Влюбиться в Финляндию, может, и легко, а вот любить ее совсем не просто

Несмотря на все прекрасное, что есть в Финляндии, украинцы, которые из-за войны вынуждены покидать Украину, не слишком часто ставят себе Финляндию в качестве пункта назначения.

Когда только началось полномасштабное вторжение, финны прогнозировали, что прибудет до 100 тысяч украинцев, а может, и больше. Но приехало тысяч 60, из которых существенная часть потом вернулась домой, и новых украинцев прибывают единицы, хотя финны до сих пор принимают и предоставляют временную защиту. И это очень удивляет европейцев в целом — как так, такая война, по мирным людям бьют, ежедневно кто-то погибает, а украинцы все равно остаются дома.

Так все же, почему для тех, кто сюда едет, Финляндия может оказаться непростой страной?

Начать надо с того, что в Финляндии существует своеобразный центризм финского языка. Финны сделали его своим приоритетом номер один.

У меня, помню, была паника, когда я только переехала в 2018 году, а в городе и в метро — все надписи на финском языке. Ну, еще на шведском, формально, но я ни того, ни другого не знала!

Вот идешь ты и видишь надпись — Ulos. И кто его знает, что это значит. Это район такой, или вокзал, или какая-то улица? Можно дальше идти или нет? Уже потом, конечно, узнаешь, что это просто «выход».

В поликлиниках, в магазинах — все на финском. Кстати, для многих медицинских терминов здесь не международные, а собственные названия, так что не угадаешь даже приблизительно, что это. Например, если на английском пульс так и будет — pulse, то на финском это syke.

Их язык — это их маленький мир

В целом, для мигрантов в Финляндии по запросу бесплатно назначают переводчиков, даже если ты уже много лет здесь живешь (в других скандинавских странах переводчика можно заказать бесплатно только в течение первых трех лет), но это долго и сложно.

Поэтому в целом можешь чувствовать себя из-за незнания языка беспомощным, даже если говоришь на английском.

На работу устроиться без знания финского очень трудно. И раньше было, а сейчас особенно, потому что здесь рекордная безработица.

Рекордная безработица — это когда на некоторые вакансии тысячи заявок, и как вы думаете, кого на них возьмут — финна или мигранта без знания финского?

Это касается как низкоквалифицированной работы (даже для уборки выберут скорее человека, который сможет понимать руководителей, говорить с коллегами и т. д. ), так и высококвалифицированной работы в международной англоязычной компании (ну потому что все равно именно человеку с финским отдадут предпочтение при возможности).

Много суперспециалистов в различных областях без работы из-за незнания финского.

Часто иностранцы в Финляндии по этому поводу очень возмущаются, мол, как так можно — требовать финский язык даже там, где он не нужен? Некоторые даже обвиняют финнов в расизме.

Но я финнов прекрасно понимаю. Вот смотрите, они — очень маленькое государство, их всего пять с лишним миллионов. Их язык для них священен, он держит их вместе и выделяет из всего многомиллиардного мира людей. Их язык — это их маленький мир. Поэтому, если хотите к нам, — учите наш язык, говорят финны.

Если они сейчас везде и со всеми будут переходить на английский, их языка очень скоро не станет. Кто-кто, а финны это прекрасно понимают. Это не расизм, а борьба за выживание.

Поэтому, когда украинцы спрашивают меня, как найти работу в Финляндии, я отвечаю — учите финский. Знаю, что это звучит неприятно, но что уж поделать, такова правда.

Украинцы очень трудолюбивые, хотят сразу к делу, зарабатывать, иметь деньги, а не учить три года язык и сидеть на социалке (а у всех украинцев такая возможность есть, и курсы или бесплатные, или очень недорогие).

И вот мы переходим ко второй причине, почему Финляндия — непростая страна для иностранцев.

Финский язык очень сложный. Это факт.

Я могу сказать, конечно, что не так страшен черт, как его рисуют, и все возможно. И финский язык точно не такой трудный, как, например, японский, или китайский, или арабский. Но если сравнивать с польским, например, то это просто несравнимые категории. То есть на польском, словацком, чешском украинец заговорит достаточно быстро. А вот на финский надо два-три года интенсивных курсов каждый день, чтобы более-менее что-то мочь сказать.

Мало того, что в финском языке 15 падежей, так еще и логика этих падежей иногда совсем другая. Например, мы говорим «остаться дома», а они с глаголом «остаться» используют падеж, аналога которому в украинском языке нет и который означает направление движения — как «в дом», или «домой», так что получается что-то вроде «остаться домой», jäädä kotiin. И таких странных вещей еще куча.

Самый лучший результат у тех, кто имеет, например, финского мужа или жену и говорит на финском в быту.

Также суперрезультаты у детей, их юные мозги просто впитывают язык. Наши близнецы с одного года ходят в финноязычный садик и в 4 года уже прекрасно говорят на финском, как носители языка, хотя дома у нас все только на украинском. И с нами они прекрасно говорят по-украински, потому что дома я запрещаю говорить на финском.

Так же мои старшие дети, которые переехали в Финляндию почти подростками, говорят на финском хорошо. Финские друзья улавливают у них какой-то славянский акцент, которого я не слышу, но все равно они почти как нейтивы.

Я учила язык на интенсивных курсах года три, и еще потом с репетитором, но до сих пор говорю так себе.

Уровень у меня, может, В2, но с натяжкой, пассивный финский мой лучше активного, потому что я много читаю на финском, а говорю мало, только на работе и то немного.

Из плюсов — финны очень лояльно относятся к иностранцам, которые говорят на финском с ошибками. Наоборот, подбадривают, помогают высказаться и объясниться. Радуются, что ты знаешь их язык.

Еще одна причина, почему в Финляндии сложно украинцам — это закрытость финского общества. Здесь трудно подружиться с кем-то, трудно завести какие-то неформальные отношения. Честно говоря, финны и сами страдают от своей суперинтровертности.

Украинцы очень коммуникабельны и очень неформальны, а для финнов свое пространство, своя жизнь является очень закрытой территорией. А если еще есть и языковой барьер…

И я, и мои дети кучу раз попадали здесь в неловкие ситуации, потому что, например, спрашивали финнов о чем-то личном, о чем у нас можно говорить, а у них — нет. То есть это такая очень большая культурная разница. И ты не сразу даже можешь это чувствовать.

Поэтому ощущение одиночества и стресса у новоприбывших может только углубиться и обостриться.

Вот это, возможно, основные причины. Есть еще, конечно, и другие, некоторые из которых очевидны. Например, то, что Финляндия физически очень далеко от Украины. Ну и что теплолюбивым людям здесь холодно и не хватает солнца.

То есть влюбиться в Финляндию, может, и легко. В ее леса, озера и высокий и безопасный класс жизни. А вот любить ее совсем не просто. Да Финляндии и не надо, чтобы ее все любили.

Но тем, кто примет ее такой, какая она есть, Финляндия откроет свое сердце.

