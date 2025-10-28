Есть несколько причин. Почему стоит прощать себя

Доцент кафедры психологии в Северо-Западном университете и лицензированный клинический психолог в Институте семьи Северо-Западного университета

Вы можете быть не только такими, какими бываете в свои худшие моменты

Мы должны прощать себя ради того, чтобы оставаться в здравом уме, ради душевного равновесия, ради исцеления. Но еще и ради наших отношений.

Если вы не простите себя за неосмотрительный, импульсивный или подлый поступок, вы продолжите искать доказательства того, что вы «плохой человек» — а не того, что вы «поступили плохо».

И наша человеческая природа такова, что в итоге мы будем:

— Делать вещи, которые причиняют боль другим людям, даже тем, кого мы любим.

— Говорить вещи, о которых потом будем сожалеть.

— Принимать недальновидные, эгоистичные и импульсивные решения.

Простить себя не означает снять с себя ответственность

Мы поступаем так, потому что испытываем стресс, злимся или потому что срабатывают наши эмоциональные триггеры.

Потому что забываем о том, какие мы на самом деле — терпеливые и поддерживающие связь с другими людьми.

Потому что не знаем, как поступить лучше.

Простить себя не означает снять с себя всякую ответственность. Это значит не упускать из виду более широкую картину:

«Я — это не только мой острый язык или импульсивные поступки».

«Мне не нужно быть идеальным для того, чтобы быть достойным любви и близости».

«Я способен учиться на своих промахах и таким образом раcти».

(Если вы воспитывались в семье, где о вашей личности судили по вашему поведению, вам стоит минутку поразмышлять над этими тремя идеями).

Кроме того, мы должны прощать себя ради наших отношений. Почему?

Если мы не прощаем себя, мы не справляемся с самоутешением самостоятельно и перекладываем эту обязанность на других, требуя, чтобы они заверяли нас, что с нами все в порядке.

Если мы не прощаем себя, ставки кажутся настолько высокими, что нам не под силу видеть, какую боль испытывает другой человек.

Если мы не прощаем себя, наше отношение к миру становится недоверчивым. Мы ищем все новые и новые доказательства того, что мы — отстой, потому что одновременно боимся этого и убеждены в этом. Мы не можем почувствовать себя уверенно, а значит и другие люди не могут расслабиться рядом с нами.

Вот несколько мантр, которые могут помочь простить себя:

— Извлечение уроков из печального опыта помогает мне смириться с тем, что произошло.

— Я могу быть не только таким, каким бываю в свои худшие моменты.

— Я хороший человек, совершивший плохой поступок.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Александры Соломон. Републикация полной версии текста запрещена.

