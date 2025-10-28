Есть несколько причин. Почему стоит прощать себя

28 октября, 21:13
Поделиться:
Александра Соломон: «Мы должны прощать себя ради сохранения душевного равновесия» (Фото: RostyslavOleksin/Depositphotos)

Александра Соломон: «Мы должны прощать себя ради сохранения душевного равновесия» (Фото: RostyslavOleksin/Depositphotos)

Александра Соломон
Доцент кафедры психологии в Северо-Западном университете и лицензированный клинический психолог в Институте семьи Северо-Западного университета

Вы можете быть не только такими, какими бываете в свои худшие моменты

Мы должны прощать себя ради того, чтобы оставаться в здравом уме, ради душевного равновесия, ради исцеления. Но еще и ради наших отношений.

Если вы не простите себя за неосмотрительный, импульсивный или подлый поступок, вы продолжите искать доказательства того, что вы «плохой человек» — а не того, что вы «поступили плохо».

Реклама

И наша человеческая природа такова, что в итоге мы будем:

— Делать вещи, которые причиняют боль другим людям, даже тем, кого мы любим.

— Говорить вещи, о которых потом будем сожалеть.

— Принимать недальновидные, эгоистичные и импульсивные решения.

Простить себя не означает снять с себя ответственность

Мы поступаем так, потому что испытываем стресс, злимся или потому что срабатывают наши эмоциональные триггеры.

Потому что забываем о том, какие мы на самом деле — терпеливые и поддерживающие связь с другими людьми.

Потому что не знаем, как поступить лучше.

Простить себя не означает снять с себя всякую ответственность. Это значит не упускать из виду более широкую картину:

«Я — это не только мой острый язык или импульсивные поступки».

«Мне не нужно быть идеальным для того, чтобы быть достойным любви и близости».

«Я способен учиться на своих промахах и таким образом раcти».

(Если вы воспитывались в семье, где о вашей личности судили по вашему поведению, вам стоит минутку поразмышлять над этими тремя идеями).

Кроме того, мы должны прощать себя ради наших отношений. Почему?

  • Если мы не прощаем себя, мы не справляемся с самоутешением самостоятельно и перекладываем эту обязанность на других, требуя, чтобы они заверяли нас, что с нами все в порядке.
  • Если мы не прощаем себя, ставки кажутся настолько высокими, что нам не под силу видеть, какую боль испытывает другой человек.
  • Если мы не прощаем себя, наше отношение к миру становится недоверчивым. Мы ищем все новые и новые доказательства того, что мы — отстой, потому что одновременно боимся этого и убеждены в этом. Мы не можем почувствовать себя уверенно, а значит и другие люди не могут расслабиться рядом с нами.
Читайте также:
Пять способов. Как использовать мантра-медитацию для улучшения своей жизни

Вот несколько мантр, которые могут помочь простить себя:

— Извлечение уроков из печального опыта помогает мне смириться с тем, что произошло.

— Я могу быть не только таким, каким бываю в свои худшие моменты.

— Я хороший человек, совершивший плохой поступок.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Александры Соломон. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Больше текстов Александры Соломон на DrAlexandraSolomon.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь

Теги:   Саморазвитие Психология Советы психолога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies