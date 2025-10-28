Есть несколько причин. Почему стоит прощать себя
Александра Соломон: «Мы должны прощать себя ради сохранения душевного равновесия» (Фото: RostyslavOleksin/Depositphotos)
Вы можете быть не только такими, какими бываете в свои худшие моменты
Мы должны прощать себя ради того, чтобы оставаться в здравом уме, ради душевного равновесия, ради исцеления. Но еще и ради наших отношений.
Если вы не простите себя за неосмотрительный, импульсивный или подлый поступок, вы продолжите искать доказательства того, что вы «плохой человек» — а не того, что вы «поступили плохо».
И наша человеческая природа такова, что в итоге мы будем:
— Делать вещи, которые причиняют боль другим людям, даже тем, кого мы любим.
— Говорить вещи, о которых потом будем сожалеть.
— Принимать недальновидные, эгоистичные и импульсивные решения.
Простить себя не означает снять с себя ответственность
Мы поступаем так, потому что испытываем стресс, злимся или потому что срабатывают наши эмоциональные триггеры.
Потому что забываем о том, какие мы на самом деле — терпеливые и поддерживающие связь с другими людьми.
Потому что не знаем, как поступить лучше.
Простить себя не означает снять с себя всякую ответственность. Это значит не упускать из виду более широкую картину:
«Я — это не только мой острый язык или импульсивные поступки».
«Мне не нужно быть идеальным для того, чтобы быть достойным любви и близости».
«Я способен учиться на своих промахах и таким образом раcти».
(Если вы воспитывались в семье, где о вашей личности судили по вашему поведению, вам стоит минутку поразмышлять над этими тремя идеями).
Кроме того, мы должны прощать себя ради наших отношений. Почему?
- Если мы не прощаем себя, мы не справляемся с самоутешением самостоятельно и перекладываем эту обязанность на других, требуя, чтобы они заверяли нас, что с нами все в порядке.
- Если мы не прощаем себя, ставки кажутся настолько высокими, что нам не под силу видеть, какую боль испытывает другой человек.
- Если мы не прощаем себя, наше отношение к миру становится недоверчивым. Мы ищем все новые и новые доказательства того, что мы — отстой, потому что одновременно боимся этого и убеждены в этом. Мы не можем почувствовать себя уверенно, а значит и другие люди не могут расслабиться рядом с нами.
Вот несколько мантр, которые могут помочь простить себя:
— Извлечение уроков из печального опыта помогает мне смириться с тем, что произошло.
— Я могу быть не только таким, каким бываю в свои худшие моменты.
— Я хороший человек, совершивший плохой поступок.
