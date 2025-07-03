Пять способов. Как использовать мантра-медитацию для улучшения своей жизни
Дженнифер Доннелли: «Замените скролинг медитацией» (Фото: voronaman/Depositphotos)
Исследования подтверждают эффективность этой практики
Медитация стала популярной темой подкастов о самосовершенствовании, корпоративных стратегических мероприятий и кампаний по охране здоровья. Но помимо общественного ажиотажа, растет также научный и клинический интерес к медитации как к инструменту, позволяющему управлять вниманием и способствующему релаксации. В мире постоянных уведомлений, повышенных требований и информационной перегрузки эти факторы все чаще называют основой хорошего самочувствия.