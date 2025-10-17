Что дальше? Как пережить жизненные перемены

Джоди неожиданно уволили с работы. Генри только что развелся. Тара — гордая мать новорожденного ребенка. Джон вышел на пенсию, завершив более чем 30-летнюю карьеру. Обычно наша повседневность состоит из предсказуемых шаблонов, но время от времени жизнь вносит свои коррективы. Как в случае с Джоди, случается непредвиденное, или, как в случае с Генри, Тарой и Джоном, пусть и ожидаемо, все равно могут возникнуть новые проблемы, которые невозможно было предвидеть.

Между завершением одной главы — работы, брака, одинокой жизни или карьеры — и уверенным началом следующей, располагается переходный этап: эмоциональная серая зона между старым и знакомым и новым и неизвестным.

Вот некоторые из наиболее распространенных реакций и проблем переходных этапов: