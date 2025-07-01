Есть к чему стремиться. Что для меня настоящая роскошь

В разные периоды своей жизни я по-разному воспринимал слово «роскошь». Например, когда мне было лет 14, настоящей роскошью считались джинсы. Понятно, что в Советском Союзе этот враждебный предмет одежды не выпускался. Чтобы получить свои первые джинсы, я должен был ждать долгие 7 лет, пока у меня появятся собственные деньги. А когда мне исполнился 21, я заказал джинсы у портного дяди Лёни, который держал мастерскую возле гостиницы Черное море. И ткань, и фурнитура у него были импортные, только руки — советские. Но джинсы он сшил мне действительно красивые. Сейчас, если тебе шьют джинсы на заказ — это суперэксклюзив, а тогда это была просто необходимость.

Да что там джинсы! Когда я вернулся из армии, для меня любая одежда была роскошью. Обычная рубашка, обычные штаны — такие, чтобы не смотрелись на тебе как на клоуне — этого в советских магазинах было не купить. Об обуви вообще молчу. Роскошью также была вареная колбаса — после десяти утра ее в гастрономе уже было не найти. Мясо тоже было luxury — тебе были доступны или кости в магазине, или хорошее мясо за дурные деньги на рынке. В определенное время роскошью стала гречка — когда в один момент исчезла с торговых полок. Короче, если ты жил в СССР, ты никогда не знал, что станет роскошью завтра и не мог к этому должным образом подготовиться.

Возможность выбирать — это современная роскошь

Когда у меня начали появляться первые деньги, то некоторые предметы роскоши я уже мог не просто увидеть с расстояния, но и взять в руки и даже попробовать на вкус. Помню, что в 90-е очень крутым подарком жене был батончик Mars, принесенный домой. Потом — туфли из Чехословакии. Дальше — больше: авто Жигули цвета мокрый асфальт. Первые иномарки появились чуть позже и да, сначала это была просто недосягаемая роскошь.

В 1996 году я сходил на какой-то тренинг, где мне рассказали: чтобы зарабатывать деньги, надо научиться их правильно тратить. Потому что если ты их не тратишь, то они не имеют смысла. Тратить было немного страшно, потому что я не был уверен, что завтра деньги тоже будут. Но я старался. Например, приобрел на Новый год бутылку шампанского Moet & Chandon за какие-то сумасшедшие для тех времен деньги. Это сейчас если выбирать между этим перехваленным напитком и неплохим просекко, я бы выбрал просекко. А тогда я покупал не напиток, а бутылку — то есть, не то, что внутри, а то, что снаружи. Сначала роскошь у тебя ассоциируется с внешними признаками, а потом ты начинаешь немного разбираться в содержании, и фокус меняется.

Теперь я понимаю, что роскошь — это прежде всего об умении разбираться, а не просто о знакомстве с так называемыми luxury-брендами. Вообще возможность выбирать — это современная роскошь. Выбирать, а не просто потреблять то, к чему тебя заставляют реклама, медиа или «общественное мнение». И это не только о товарах и брендах, но и о том, что читать, что смотреть, в какую церковь ходить и ходить ли вообще. Возможность выбора — это роскошь, которой лишены миллионы людей. Возможность путешествовать, возможность иметь доступ к медицине, возможность в случае необходимости сделать аборт… Даже безопасность — для многих это, к сожалению, современная роскошь, а не просто норма.

А еще для меня роскошь — это одежда, которая не щекочет совесть. Роскошь — когда в прокуратуре не знают твоей фамилии. Когда дочь обнимает без повода. Когда незнакомый ребенок улыбается тебе на улице. А еще недостижимая для меня (пока) роскошь — заниматься не только бизнесом, но и творчеством, работая шеф-поваром в одном из своих ресторанов. Есть к чему стремиться!

