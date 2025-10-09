Машинально или осознанно? Как мы действуем чаще всего

Бенджамин Гарднер: «Звука будильника может быть достаточно для того, чтобы вы неосознанно взяли в руки телефон» (Фото: Milkos/Depositphotos)

Большинство ваших действий обусловлены привычками, а не размышлениями — и вот почему это неплохо

Совместно с Амандой Л. Ребар, доцентом Университета Южной Каролины

Тянуться к телефону сразу после пробуждения, стоять в одном и том же месте на платформе метро, тайком лакомиться сладостями после ужина — у каждого из нас есть привычки, которые формируют нашу жизнь.

Но вы, возможно, недооцениваете их влияние. Наше новое исследование показывает, что львиная доля того, что люди делают в течение дня, делается машинально.

Привычное поведение состоит из действий, которые мы совершаем не задумываясь, обусловленных нашим окружением и заученных в результате многократного повторения. Столкновение с привычным триггером — таким как звук, место или другой человек — может активировать усвоенную ассоциацию, которая, в свою очередь, вызовет неосознанный импульс к действию. Например, звука будильника может быть достаточно для того, чтобы вы взяли в руки телефон, не принимая сознательного решения это сделать.

Привычки могут определять поведение двумя способами.