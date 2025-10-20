Есть ряд причин. Почему не стоит меняться ради партнера

20 октября, 21:13
Александра Соломон: «Не обещайте себе что-то изменить, чтобы „спасти отношения“» (Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos)

Александра Соломон
Доцент кафедры психологии в Северо-Западном университете и лицензированный клинический психолог в Институте семьи Северо-Западного университета

Последствия могут вас разочаровать

Меняйтесь ради самих себя, чтобы стать в большей мере собой.

Радуйтесь тому, что эти изменения также идут на пользу вашему партнеру и вашим отношениям, но пусть это будет приятным побочным эффектом, а не основной мотивацией.

Не обещайте себе что-то изменить ради того, чтобы «спасти отношения». Так вы обрекаете себя на чувство обиды и создаете условия, в которых ваш партнер словно бы должен постоянно быть благодарен вам за ваши усилия.

Возьмите на себя обязательство измениться, потому что ваши отношения вас вдохновляют на это, и вы отчетливо осознаете, что эти изменения помогут вам в большей мере стать таким человеком, каким вы хотите быть.

Один из ключевых способов повысить самоосознание в отношениях — отказаться от упрощенной истории о героях и злодеях и вместо этого начать воспринимать отношения как систему.

Перемены ради партнера вредят вашему союзу, потому что:

— заставляют вас чувствовать себя жертвой;

— заставляют вас чувствовать себя пассивным объектом ультиматума;

— повышают вероятность того, что в долгосрочной перспективе у вас возникнет чувство обиды;

— создают условия, позволяющие вам говорить: «Я сделал это ради тебя!» и «Тебе не угодить!»

Когда вы меняетесь ради партнера, он может начать чувствовать себя:

  • Наделенным слишком большой властью! Как родитель или психотерапевт.
  • Слишком уставшим! Потому что он словно бы должен непрерывно снабжать вас похвалами, чтобы вы не почувствовали себя обиженными.
  • Слишком настороженным! Потому что, раз уж вы изменились ради него, он словно бы должен следить за тем, как вы справляетесь и предотвращать «рецидивы».

Изменитесь, потому что:

— вы поняли, что старый образ жизни вам больше не подходит;

— вам интересно выяснить, на что вы способны;

— теперь вы знаете больше и, следовательно, можете справиться лучше (безграничное спасибо вам, Майя Энджелоу);

— вы заслуживаете того, чтобы гордиться собой!

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Александры Соломон. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Больше текстов Александры Соломон на DrAlexandraSolomon.com

Теги:   Психология Отношения Советы психолога

Depositphotos
