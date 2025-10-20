Есть ряд причин. Почему не стоит меняться ради партнера
Александра Соломон: «Не обещайте себе что-то изменить, чтобы „спасти отношения“» (Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos)
Последствия могут вас разочаровать
Меняйтесь ради самих себя, чтобы стать в большей мере собой.
Радуйтесь тому, что эти изменения также идут на пользу вашему партнеру и вашим отношениям, но пусть это будет приятным побочным эффектом, а не основной мотивацией.
Не обещайте себе что-то изменить ради того, чтобы «спасти отношения». Так вы обрекаете себя на чувство обиды и создаете условия, в которых ваш партнер словно бы должен постоянно быть благодарен вам за ваши усилия.
Возьмите на себя обязательство измениться, потому что ваши отношения вас вдохновляют на это, и вы отчетливо осознаете, что эти изменения помогут вам в большей мере стать таким человеком, каким вы хотите быть.
Один из ключевых способов повысить самоосознание в отношениях — отказаться от упрощенной истории о героях и злодеях и вместо этого начать воспринимать отношения как систему.
Перемены ради партнера вредят вашему союзу, потому что:
— заставляют вас чувствовать себя жертвой;
— заставляют вас чувствовать себя пассивным объектом ультиматума;
— повышают вероятность того, что в долгосрочной перспективе у вас возникнет чувство обиды;
— создают условия, позволяющие вам говорить: «Я сделал это ради тебя!» и «Тебе не угодить!»
Когда вы меняетесь ради партнера, он может начать чувствовать себя:
- Наделенным слишком большой властью! Как родитель или психотерапевт.
- Слишком уставшим! Потому что он словно бы должен непрерывно снабжать вас похвалами, чтобы вы не почувствовали себя обиженными.
- Слишком настороженным! Потому что, раз уж вы изменились ради него, он словно бы должен следить за тем, как вы справляетесь и предотвращать «рецидивы».
Изменитесь, потому что:
— вы поняли, что старый образ жизни вам больше не подходит;
— вам интересно выяснить, на что вы способны;
— теперь вы знаете больше и, следовательно, можете справиться лучше (безграничное спасибо вам, Майя Энджелоу);
— вы заслуживаете того, чтобы гордиться собой!
Перевод NV
NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Александры Соломон. Републикация полной версии текста запрещена.
Больше текстов Александры Соломон на DrAlexandraSolomon.com
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV
Больше блогов здесь