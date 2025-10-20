Есть ряд причин. Почему не стоит меняться ради партнера

Доцент кафедры психологии в Северо-Западном университете и лицензированный клинический психолог в Институте семьи Северо-Западного университета

Меняйтесь ради самих себя, чтобы стать в большей мере собой.

Радуйтесь тому, что эти изменения также идут на пользу вашему партнеру и вашим отношениям, но пусть это будет приятным побочным эффектом, а не основной мотивацией.

Реклама

Не обещайте себе что-то изменить ради того, чтобы «спасти отношения». Так вы обрекаете себя на чувство обиды и создаете условия, в которых ваш партнер словно бы должен постоянно быть благодарен вам за ваши усилия.

Возьмите на себя обязательство измениться, потому что ваши отношения вас вдохновляют на это, и вы отчетливо осознаете, что эти изменения помогут вам в большей мере стать таким человеком, каким вы хотите быть.

Один из ключевых способов повысить самоосознание в отношениях — отказаться от упрощенной истории о героях и злодеях и вместо этого начать воспринимать отношения как систему.

Перемены ради партнера вредят вашему союзу, потому что:

— заставляют вас чувствовать себя жертвой;

— заставляют вас чувствовать себя пассивным объектом ультиматума;

— повышают вероятность того, что в долгосрочной перспективе у вас возникнет чувство обиды;

— создают условия, позволяющие вам говорить: «Я сделал это ради тебя!» и «Тебе не угодить!»

Когда вы меняетесь ради партнера, он может начать чувствовать себя:

Наделенным слишком большой властью! Как родитель или психотерапевт.

Слишком уставшим! Потому что он словно бы должен непрерывно снабжать вас похвалами, чтобы вы не почувствовали себя обиженными.

Слишком настороженным! Потому что, раз уж вы изменились ради него, он словно бы должен следить за тем, как вы справляетесь и предотвращать « рецидивы».

Изменитесь, потому что:

— вы поняли, что старый образ жизни вам больше не подходит;

— вам интересно выяснить, на что вы способны;

— теперь вы знаете больше и, следовательно, можете справиться лучше (безграничное спасибо вам, Майя Энджелоу);

— вы заслуживаете того, чтобы гордиться собой!

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Александры Соломон. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Больше текстов Александры Соломон на DrAlexandraSolomon.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь