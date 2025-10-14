Удивительный фактор. Как сохранить молодость

14 октября, 01:36
NV Премиум
Поделиться:
Джеймс Гудвин: «Мы запрограммированы хорошо себя чувствовать при наличии социальных связей» (Фото: adriaticphoto/Depositphotos)

Джеймс Гудвин: «Мы запрограммированы хорошо себя чувствовать при наличии социальных связей» (Фото: adriaticphoto/Depositphotos)

x1
0:00
-
5:59
Джеймс Гудвин
Физиолог, приглашенный профессор Университета Лафборо

Ученые утверждают, что социальная активность замедляет старение

Недавно я прослушал выступление профессора Луиджи Ферруччи, эксперта по вопросам старения, на медицинском факультете нашего местного университета. Мне особенно запомнилась одна фраза: «Следующим большим шагом в исследовании старения будет понимание того, как факторы образа жизни замедляют возрастные изменения».

Реклама

На мой взгляд, это и есть главная цель. Если мы сможем замедлить процесс старения, то сможем отсрочить развитие связанных с ним заболеваний. Иными словами, мы сможем дольше оставаться здоровыми, сталкиваться с этими заболеваниями только в последние несколько лет жизни и в целом чувствовать себя моложе и лучше.

Прямо во время выступления Ферруччи было опубликовано новое исследование, которое показало, что одним из наиболее удивительных факторов,

Теги:   Здоровье Долголетие Молодость Общение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies