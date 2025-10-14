Все не так просто. Как соцсети влияют на психическое здоровье

Дэниел Джойнсон: «Просмотр и размещение публикаций глубокой ночью может быть тревожным сигналом» (Фото: africapink80@gmail.com/Depositphotos)

Дэниел Джойнсон: «Просмотр и размещение публикаций глубокой ночью может быть тревожным сигналом» (Фото: africapink80@gmail.com/Depositphotos)

Дэниел Джойнсон
Эпидемиолог, аспирант кафедры инженерии и математики Бристольского университета

Важно не количество времени, проведенного перед экраном, а то, что вы делаете и когда

Что, если проблема с социальными сетями не только в том, сколько времени мы в них проводим, но и в том, когда мы это делаем? Новое исследование показывает, что просмотр и размещение публикаций глубокой ночью может быть тревожным сигналом, свидетельствующим об угрозе психическому благополучию, причем последствия могут быть столь же серьезными, как и от злоупотребления алкоголем.

В рамках исследования, опубликованного в Scientific Reports, мы с коллегами проанализировали то, как обычно ведут себя в Twitter (теперь X) 310 взрослых, и обнаружили, что у тех, кто регулярно публиковал твиты

Depositphotos
