Будьте внимательны. Как проявлять эмпатию в общении
Быть рядом — это уже очень много
Об эмпатии и внимательности. Практикум. Я сейчас прохожу курс-специализацию по патопсихологии от Wesleyan University. Курс состоит из трех блоков. Первый — для всех желающих, и я бы посоветовала его пройти неспециалистам.
В нем каждый раздел, который посвящен отдельным расстройствам, заканчивается лекцией: эмпатия. И там и о чувствительном отношении к себе, и об активном слушании, и о том, что важно человеку, который переживает сложный опыт или имеет психическое расстройство, а чего надо избегать.
Мне так понравилась эта структура и акцент именно на этой теме. Когда-то в нашем обучении на курсе в Emory University преподаватель Криста Тинари посвящала теме эмпатии и самоэмпатии где-то полгода. Это была сквозная тема, которая предшествовала любому прикосновению к теме стресса и травмы.
Я решила собрать общее из всех частей блоков об эмпатии на курсе, который сейчас проходила — там точно будет что-то всем знакомое и, возможно, что-то неочевидное.
1. Будьте внимательны к своим знакомым и друзьям.
Если вы замечаете, что поведение человека резко изменилось, он избегает действий и отношений, которые были для него важными, однажды выглядит чрезвычайно грустным и подавленным, тогда как в другое время может казаться чрезвычайно возбужденным или безэмоциональным; если резко исчезает из соцсетей, или тональность сообщений изменилась; если знакомый/знакомая рассказывает о долгом этапе бессонницы, беспомощности и безнадежности — возможно, человек нуждается в помощи или нашем «присутствии».
2. Ваше присутствие уже может быть чрезвычайно поддерживающим.
Вы можете сказать, что заметили отсутствие или изменения в настроении.
Не осуждайте и не оценивайте
Если у вас близкие отношения, можете зайти или спросить, хотят ли они выпить с вами кофе, или пройтись вместе, или принести чай, или предложить подвезти их куда-то.
Это простые способы показать человеку, что он вам небезразличен.
3. Как начать разговор
Скажите, что вы рядом и готовы слушать. Например: «В последнее время я заметила/заметил, что ты выглядишь очень грустным, когда я тебя вижу, и больше не присоединяешься к нам на обед». Или: «Заметила, что ты совсем исчез из соцсетей. Я просто хочу убедиться, что с тобой все в порядке. Как ты себя чувствуешь?»
4. Подготовка разговора:
- Выберите время, когда вы не будете спешить, чтобы не создавать впечатление равнодушия.
- Выключите телефон и не отвлекайтесь на сообщения или звонки.
- Уберите все лишнее: телевизор, музыку, посторонние разговоры.
- Позаботьтесь, чтобы разговор был конфиденциальным.
5. Во время разговора: как говорить поддерживающе
Не осуждайте и не оценивайте. Иногда могут возникать мысли вроде: «Ну, это же не выглядит так уж страшно» или «Другие проходили еще тяжелее». Это нормально — иметь такие мысли.
Главное — помнить: человек, с которым вы говорите, сейчас действительно переживает трудный период. Ему тяжело. Это его реальное состояние и его правда, даже если вам кажется иначе. Самое важное — быть рядом и поддержать.
Не перебивайте. Дайте человеку говорить спокойно. Ему важно почувствовать, что его действительно слушают и не торопят.
Поощряйте продолжать разговор простыми жестами: кивком головы, доброжелательным взглядом.
Если возникает пауза и человек не знает, что сказать — можно мягко помочь вопросом, который поможет ему продолжить мысль.
Не преуменьшайте ее чувства. Не говорите: «Это не так страшно» или «Другим еще хуже». Это не поможет и может вызвать чувство вины или усилить одиночество.
Не спешите советовать или решать проблемы вместо человека. Лучше спросить: «Хочешь, чтобы я просто тебя послушала, или нужна помощь?»
Можно закончить разговор обсуждением идей или вариантов помощи, но начинать надо с простого слушания.
Чтобы помочь человеку почувствовать поддержку:
- Кивайте, говорите: «Расскажи больше», «Я тебя понимаю« (не понимаю (или знаю), что ты чувствуешь, а именно «тебя понимаю»);
- Перефразируйте услышанное: «Тебе было трудно, когда…»;
- Подчеркивайте: «Похоже, что это было очень сложно»;
- Обобщайте, чтобы человеку было понятно, что вы действительно его слушаете.
6. Чего стоит избегать:
Не перебивайте и не торопите разговор.
Не преуменьшайте чувства.
Не давайте советов, если об этом не просят.
Не задавайте вопросов «почему» — это вызывает защитную реакцию и может спровоцировать чувство вины, как будто человек не сделал того, что было важным.
Не обвиняйте человека в его состоянии.
Не избегайте разговора, даже если он неудобен.
Не спешите успокаивать словами «все будет хорошо». Это может звучать отстраненно, особенно если человек чувствует себя плохо и не верит в это сейчас. Лучше подтвердить его чувства: «Я вижу, как тебе сейчас трудно».
Не меняйте тему, даже если вам сложно слушать. Оставайтесь присутствующими и внимательными. Со временем человек сам даст знак, когда будет готов перейти к поискам решений.
7. Как завершить разговор с поддержкой
Спросите прямо, чем можете помочь:
— Как я могу поддержать тебя именно сейчас? Что я могу сделать для тебя сейчас? Чего бы тебе хотелось для себя?
— Тебе лучше, если я просто буду слушать, или помочь с чем-то конкретным?
Даже если человек не знает, что ему нужно, — это нормально. Просто будьте рядом. Это уже очень много.
