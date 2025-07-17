Будьте внимательны. Как проявлять эмпатию в общении

Быть рядом — это уже очень много

Об эмпатии и внимательности. Практикум. Я сейчас прохожу курс-специализацию по патопсихологии от Wesleyan University. Курс состоит из трех блоков. Первый — для всех желающих, и я бы посоветовала его пройти неспециалистам .

В нем каждый раздел, который посвящен отдельным расстройствам, заканчивается лекцией: эмпатия. И там и о чувствительном отношении к себе, и об активном слушании, и о том, что важно человеку, который переживает сложный опыт или имеет психическое расстройство, а чего надо избегать.

Мне так понравилась эта структура и акцент именно на этой теме. Когда-то в нашем обучении на курсе в Emory University преподаватель Криста Тинари посвящала теме эмпатии и самоэмпатии где-то полгода. Это была сквозная тема, которая предшествовала любому прикосновению к теме стресса и травмы.

Я решила собрать общее из всех частей блоков об эмпатии на курсе, который сейчас проходила — там точно будет что-то всем знакомое и, возможно, что-то неочевидное.

1. Будьте внимательны к своим знакомым и друзьям.

Если вы замечаете, что поведение человека резко изменилось, он избегает действий и отношений, которые были для него важными, однажды выглядит чрезвычайно грустным и подавленным, тогда как в другое время может казаться чрезвычайно возбужденным или безэмоциональным; если резко исчезает из соцсетей, или тональность сообщений изменилась; если знакомый/знакомая рассказывает о долгом этапе бессонницы, беспомощности и безнадежности — возможно, человек нуждается в помощи или нашем «присутствии».

2. Ваше присутствие уже может быть чрезвычайно поддерживающим.

Вы можете сказать, что заметили отсутствие или изменения в настроении.

Не осуждайте и не оценивайте

Если у вас близкие отношения, можете зайти или спросить, хотят ли они выпить с вами кофе, или пройтись вместе, или принести чай, или предложить подвезти их куда-то.

Это простые способы показать человеку, что он вам небезразличен.

3. Как начать разговор

Скажите, что вы рядом и готовы слушать. Например: «В последнее время я заметила/заметил, что ты выглядишь очень грустным, когда я тебя вижу, и больше не присоединяешься к нам на обед». Или: «Заметила, что ты совсем исчез из соцсетей. Я просто хочу убедиться, что с тобой все в порядке. Как ты себя чувствуешь?»

4. Подготовка разговора:

Выберите время, когда вы не будете спешить, чтобы не создавать впечатление равнодушия.

Выключите телефон и не отвлекайтесь на сообщения или звонки.

Уберите все лишнее: телевизор, музыку, посторонние разговоры.

Позаботьтесь, чтобы разговор был конфиденциальным.

5. Во время разговора: как говорить поддерживающе

Не осуждайте и не оценивайте. Иногда могут возникать мысли вроде: «Ну, это же не выглядит так уж страшно» или «Другие проходили еще тяжелее». Это нормально — иметь такие мысли.

Главное — помнить: человек, с которым вы говорите, сейчас действительно переживает трудный период. Ему тяжело. Это его реальное состояние и его правда, даже если вам кажется иначе. Самое важное — быть рядом и поддержать.

Не перебивайте. Дайте человеку говорить спокойно. Ему важно почувствовать, что его действительно слушают и не торопят.

Поощряйте продолжать разговор простыми жестами: кивком головы, доброжелательным взглядом.

Если возникает пауза и человек не знает, что сказать — можно мягко помочь вопросом, который поможет ему продолжить мысль.

Не преуменьшайте ее чувства. Не говорите: «Это не так страшно» или «Другим еще хуже». Это не поможет и может вызвать чувство вины или усилить одиночество.

Не спешите советовать или решать проблемы вместо человека. Лучше спросить: «Хочешь, чтобы я просто тебя послушала, или нужна помощь?»

Можно закончить разговор обсуждением идей или вариантов помощи, но начинать надо с простого слушания.

Чтобы помочь человеку почувствовать поддержку:

Кивайте, говорите: «Расскажи больше», «Я тебя понимаю « (не понимаю ( или знаю), что ты чувствуешь, а именно « тебя понимаю»);

(не понимаю или знаю), что ты чувствуешь, а именно тебя понимаю»); Перефразируйте услышанное: «Тебе было трудно, когда…»;

Подчеркивайте: «Похоже, что это было очень сложно»;

Обобщайте, чтобы человеку было понятно, что вы действительно его слушаете.

6. Чего стоит избегать:

Не перебивайте и не торопите разговор.

Не преуменьшайте чувства.

Не давайте советов, если об этом не просят.

Не задавайте вопросов «почему» — это вызывает защитную реакцию и может спровоцировать чувство вины, как будто человек не сделал того, что было важным.

Не обвиняйте человека в его состоянии.

Не избегайте разговора, даже если он неудобен.

Не спешите успокаивать словами «все будет хорошо». Это может звучать отстраненно, особенно если человек чувствует себя плохо и не верит в это сейчас. Лучше подтвердить его чувства: «Я вижу, как тебе сейчас трудно».

Не меняйте тему, даже если вам сложно слушать. Оставайтесь присутствующими и внимательными. Со временем человек сам даст знак, когда будет готов перейти к поискам решений.

7. Как завершить разговор с поддержкой

Спросите прямо, чем можете помочь:

— Как я могу поддержать тебя именно сейчас? Что я могу сделать для тебя сейчас? Чего бы тебе хотелось для себя?

— Тебе лучше, если я просто буду слушать, или помочь с чем-то конкретным?

Даже если человек не знает, что ему нужно, — это нормально. Просто будьте рядом. Это уже очень много.

