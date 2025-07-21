Задайте себе два вопроса. Как перестать принимать все на свой счет

Лео Бабаута: «Что, если это ничего не говорит о вас?» (Фото: IgorVetushko/Depositphotos)

Мы часто интерпретируем слова и поступки людей, а также свои собственные действия как нечто, определяющее нас самих:

— Если кто-то расстроен, это означает, что я сделал что-то плохое, — а не просто тот человек испытывает определенные эмоции.

Реклама

— Если кто-то разочарован, это означает, что я его разочаровал, — а не просто тот человек ощущает разочарование.

Мы во всем прочитываем смысл, связанный с нашей ценностью

— Если кто-то негативно отзывается о моей работе, это означает, что я отстой, — а не просто тот человек дает обратную связь, которая может помочь мне улучшить свои результаты.

— Если кто-то не оказывает мне знаков внимания (например, не приносит утром кофе), это означает, что ему на меня наплевать, — а не просто тот человек занят или не знает, что мне хотелось бы кофе.

— Если я немного отклонился от достижения своей цели, это означает, что я недостаточно хорош и должен все бросить, — а не просто все идет именно так, как и должно идти.

Я могу продолжать бесконечно — мы во всем прочитываем особый смысл, который, как правило, связан с нашей ценностью или достоинством.

Постарайтесь замечать, когда вы это делаете. Опознавательным признаком может служить то, что вы чувствуете себя расстроенными, обиженными, обескураженными, раздосадованными, рассерженными или разочарованными. Это совершенно обоснованные чувства! Но вы можете исследовать их и спросить себя: «Как я сам превращаю это во что-то личное?»

Мы всегда это делаем, так или иначе.

А затем задайте следующий вопрос: «Но что, если это ничего не говорит обо мне? Что это может означать вместо того, чтобы характеризовать меня?»

Таким образом, вы сможете сделать ситуацию менее эмоционально напряженной для вас. А это, в свою очередь, позволит вам быть более спокойными и открытыми, и сделает возможным совершенно новый спектр реакций.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь