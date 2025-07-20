Проверка на токсичность. Шесть способов отпугнуть лучших сотрудников

Это шутливые рекомендации, хотя некоторые руководители следуют им в своей повседневной работе

Кто сказал, что главный ресурс и подлинное конкурентное преимущество организации — это ее сотрудники, их талант или их энтузиазм? В конце концов, может быть, ваша настоящая цель — делать так, чтобы в офисе было безлюдно, постоянно демотивировать сотрудников и методично уничтожать кадровый потенциал.

Если так и есть, исследования в области управления эффективностью обеспечат вас всем необходимым для этого.